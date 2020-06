Bruno Lábaque confirmó que el trío de la cantera y Arduh seguirán la temporada que viene

La pandemia modificó los planes de muchos equipos de La Liga Nacional y obligó a los máximos dirigentes del básquet argentino a suspender todos los torneos, menos la máxima competencia nacional. Sin embargo, solo ocho clubes se mantienen expectantes de la reanudación, mientras que los otros 12 equipos, entre ellos Atenas, terminaron su participación y ya se preparan para la futura temporada.

En ese sentido, Bruno Lábaque, el Manager Deportivo de la institución de General Bustos, habló por Instagram Live con la cuenta oficial de Atenas y confirmó que Mateo Chiarini, Franco Baralle y Leo Lema seguirán en el equipo para la temporada que viene. Además respaldó el trabajo de Osvaldo Arduh a cargo del equipo y también afirmó que continuará como entrenador.

"Atenas no le debe un peso a nadie, y nosotros ya estamos armando para cuando se levante todo esto y haya que hacer el equipo. La columna vertebral ya la tenemos con los pibes nuestros (Lema, Chiarini, Baralle). Vuelven un montón de jugadores que son del club que estaban a préstamo, está confirmado que (Osvaldo) Arduh sigue y por eso hablamos con él sobre los distintos puntos de vista. La dirigencia me confirmó la continuidad del 'Turco' y yo se lo hice saber a él, sabemos que además de ser un gran profesional, es un tipazo", explicó Bruno.

Con un presupuesto acotado y apostando a los tres jugadores de la cantera (Lema se lesionó en la primera parte de la temporada), "El Griego" terminó su participación en la temporada 19-20 en la posición 16°. Alejado de los puestos del descenso con un récord de 10 victorias y 15 derrotas, pero sin encontrar la regularidad para sumarse al lote del medio. Sin dudas, la contratación del extranjero Horace Spencer fue uno de los mayores aciertos. Con un contrato accesible, el pívot fue el mejor rebotero de la temporada con 11.6 de media y una garantía en la zona pintada.

Esta claro que el presente cabizbajo del multicampeón cordobés se debe a los problemas económicos de un club de barrio, y además que la dirigencia apuesta a la terminación del estadio en General Bustos. "Atenas se merece tener su casa propia, por su historia, se merece tener su estadio, están dando la vida los directivos. El estadio iba a estar en principios de julio, y ahora con el dólar que se va, la pandemia y el hecho de salir a buscar recursos se retrasó, no es fácil la vida de un club", sumo Lábaque.

A su vez, el Manager agregó que, "el estadio está prácticamente al cien por cien. Una vez que se levante la cuarentena van a ver un cambio gigantesco porque van a montar todo. El estadio iba a ser de una forma, pero después con negociaciones se compraron otras propiedades y se pudo agrandar la capacidad. Entonces se cambió la forma, se sacó el techo, porque ya lo habían puesto, ahora lo están ampliando más y calculo que cuando se termine la cuarentena habrá un cambio gigantesco".

Por último el ex base de Atenas opinó que "la Liga se merece que haya un campeón, pero veo difícil la continuación con todo lo que está pasando con el coronavirus, porque no sabemos qué va a pasar en esta época donde es la peor para la Argentina. Creo que la decisión de la AdC me parece sumamente acertada y nos han hecho partícipes a todos los clubes. Les han dado con un caño, siempre es fácil opinar de afuera, pero la verdad que han actuado muy bien".

--

--