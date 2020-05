Brote en el Italiano: aislaron sectores de cuatro barrios y cerraron preventivamente la UTI del Pediátrico y un hospital

El brote de coronavirus COVID-19, que origina el virus SARS CoV-2, en el Hospital Italiano de Córdoba se convirtió en una bomba sanitaria. A los 30 casos confirmados, entre ellos dos personas fallecidas (hasta la noche del domingo), este lunes por la mañana, el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) de la provincia debió aislar sectores de cuatro barrios del Noreste de la capital cordobesa para tratar de “contener” posibles contagios de la enfermedad.

A la par de ello, tres instituciones médicas reportaron casos de profesionales de la salud que enfermaron o están sospechados de haber contraído coronavirus a partir de contactos con personas contagiadas o por trabajar en el Hospital. Por ese motivo el COE ordenó el cierre preventivo de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Pediátrico de Córdoba y la misma suerte corrió el Hospital Florencio Díaz, en el barrio José Ignacio Díaz.

De hecho, el COE declaró en la noche del domingo, que en Córdoba capital la transmisión es comunitaria, es decir que se desconoce (o no se puede averiguar) el nexo epidemiológico con el caso índice o cero a causa de este brote hospitalario. En el resto de la provincia se mantiene la categoría de “transmisión por conglomerado”, esto es que el virus se transmite entre contactos identificables.

Tanto los casos importados como de transmisión por conglomerado disparan lo que los epidemiólogos denominan estrategia de contención (que no se expanda la enfermedad). Cuando se ingresa en la tercera fase de trasmisión comunitaria, el virus tiene circulación local, por lo tanto, se corresponde con la etapa de la mitigación de sus daños (disminuir la cantidad de enfermos y tratar a los pacientes, tratando de minimizar en este caso las consecuencias).

Por lo tanto, con el cordón sanitario con los cordones sanitarios en los cuatro barrios del NE capitalino se apunta a contener la expansión del virus a partir de tres cruces de datos, según explicaron fuentes del Ministerio de Salud a este medio: 1) hay una familia que tuvo contacto con casos confirmados del Hospital Italiano; 2) los contactos que los miembros de esa familia tuvieron; 3) en esas cuatro zonas aisladas hay una mayor cantidad de casos sospechosos que en otros lugares de la ciudad.

Los tres cuadrantes que quedan dentro del cordón sanitario corresponden a los barrios Centro América, Ampliación Residencial América, Los Álamos y Los Álamos Anexo. Allí se instalaron “cordones sanitarios estrictos en donde solo se permitirá la salida para el abastecimiento de alimentos, bebidas y medicamentos. Mientras dure la medida, solo se permitirá la salida de un representante por hogar, no habrá transporte público y no se permitirá la asistencia laboral”. El Ministerio de Salud dispondrá puestos sanitarios para realizar los controles correspondientes en la zona.

Los cuadrantes aislados son los siguientes:

-Perímetro 1: calle Cándido Galván, Toco Toco, Enrique Martínez Paz, Guillermo Bataglia y Roberto Casaux.

-Perímetro 2: calle Wernicke, Haroldo Conti y calle Pública.

-Perímetro 3: Peirould, Marco del Pont, Domingo de la Gándara, San Fernando y Alberto Marcos Torres.

¿Qué hará Salud allí? Según explica en el comunicado de prensa, “en este sector se concretarán testeos a las personas allegadas y que tuvieron contacto con los casos positivos y posteriormente, en función de los resultados, se evaluará si es necesario continuar realizando más hisopados en el perímetro más cercano”. Fuentes de Salud señalan que el objetivo es testear a las personas con contactos estrechos, a sus contactos y luego a otras personas de esos sectores, para poder evaluar la situación existente.

Precisamente en el brote del Hospital Italiano, de acuerdo a la información oficial, “se aislaron el 100 por ciento de los contactos estrechos y se hisoparon al 90 por ciento del personal que trabaja en la institución”. Durante este lunes continuarán los testeos con la estrategia para identificar, en el caso de que lo hubiera, algún caso nuevo positivo.

La estrategia de ampliación diagnóstica permite justamente detectar de manera precoz a personas infectadas que no han comenzado con los síntomas o son asintomáticas.

LOS CASOS VINCULADOS EN OTRAS INSTITUCIONES MÉDICAS

Un médico dio positivo en el Instituto Oulton y otro en el Hospital Florencio Díaz dieron positivo de coronavirus. En tanto, tres profesionales de la UTI del Hospital Pediátrico que también trabajaban en el Hospital Italiano, fueron hisopados, hasta ahora dieron negativo y fueron aislados. Como consecuencia de ello, la UTI del Pediátrico y el hospital Florencio Díaz fueron cerrados preventivamente.

El Instituto Oulton confirmó que un médico de la institución dio positivo al análisis de Covid 19. Su director, Sergio Lucino explicó que se trata de un médico ecocardiógrafo que se realizó un análisis por haber estado en contacto con un caso positivo en el Italiano.

En declaraciones a Radio Universidad, Lucino señaló que el médico está asintomático. “Hasta ahora no habíamos tenido pacientes con Covid, ni tampoco profesionales. Este es el primer caso. El profesional no concurre a la institución, entra en cuarentena, y todas las personas de contacto próximas se deben separar momentáneamente de la institución y se hacen los hisopados que permiten determinar si están con la enfermedad o sin la enfermedad", precisó el director del Oulton, que trabaja con turnos telefónicos, y que por el momento no cerrará su atención.

En tanto, en el Hospital Florencio Díaz una médica dio positivo al análisis de coronavirus aunque no presentaba síntomas. La vía de contagio, en este caso, habría sido el esposo de la mujer que trabaja en el Hospital Italiano. A ello se suma que la empleada doméstica de ambos tenía a su marido internado en la misma institución.

El hospital fue cerrado preventivamente e hisopado todo el personal que allí trabaja.

Mientras que la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Pediátrico fue cerrada de manera preventiva ya que 13 médicos de allí también prestaban servicio en el Hospital Italiano.

Los 13 profesionales ya fueron hisopados, dieron negativo y están aíslados.

La directora del Hospital Pediátrico, María Cecilia Angulo, explicó a Cadena 3, que la medida es "transitoria" y sólo afecta a la UTI. "A partir de hoy (lunes) lo cerramos transitoriamente porque teníamos varios médicos afectados que trabajaban en el italiano a quienes el viernes se les avisó que tenían que permanecer en su domicilio haciendo la cuarentena".

