Bregman y Del Caño cerraron la campaña del FIT frente a la Embajada de EE.UU.: “No seremos una estrella más de la bandera yanqui”

Publicado

Myrian Bregman y Nicolás Del Caño, en el cierre de campaña del FIT en Buenos Aires. (Foto: Prensa).

El Frente de Izquierda (FIT) cerró hoy la campaña para las elecciones legislativas del domingo próximo frente a la Embajada de Estados Unidos, desde donde los candidatos Myriam Bregman y Nicolás Del Caño advirtieron que “no seremos una estrella más de la bandera yanqui”.

“El gobierno de (Javier) Milei avanza en la entrega del país a Estados Unidos, a cambio de que (Donald) Trump y Scott Bessent ensayen un salvataje electoral para este gobierno que está hundido. Rechazamos el endeudamiento, el sometimiento y la entrega de nuestros recursos en beneficio de unos pocos”, expresó Myriam Bregman, candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires.

Y consideró que “hoy nuestro país está siendo sometido como nunca a las decisiones económicas y políticas del FMI y de Estados Unidos, que está aumentando no sólo la injerencia en Argentina sino en toda la región. Por eso cerramos nuestra campaña en un acto antiimperialista frente a la Embajada. No seremos una estrella de la bandera yanqui”, añadió.

Del Caño, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, aseguró que “no vamos a permitir que se profundice la entrega del país y de nuestro futuro”.

“Milei y los gobernadores ya dijeron que vienen por la reforma laboral y jubilatoria. En estas elecciones se van a definir las y los diputados y senadores que van a ocupar una banca en el Congreso y es muy importante el voto al Frente de Izquierda para que se garantice una oposición irreconciliable, que no da ningún tipo de ventajas a este gobierno y a todos los cómplices que le han votado las leyes”, enfatizó, según se informó en un comunicado.

El acto se llevó a cabo frente a la Embajada de Estados Unidos en Argentina, en el barrio de Palermo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

