Brasil registra una inflación de 4,26% en todo 2025, el menor nivel desde 2018

Brasil cerró el 2025 con una inflación del 4,26 por ciento, el nivel más bajo en siete años, tras aumentar 0,33 por ciento en diciembre de 2025, informó hoy viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

De acuerdo con el informe del IBGE, la inflación del año pasado en el país sudamericano fue 0,57 puntos porcentuales inferior a la de 2024, año en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) avanzó 4,83 por ciento.

El IPCA se mantuvo de esta manera dentro del margen de tolerancia del Banco Central de Brasil que tiene una meta inflacionaria de 3 por ciento anual con variación de hasta 4,5 por ciento como techo.

Según la serie histórica de la institución, el comportamiento de los precios de bienes y servicios durante el año que terminó fue el más bajo desde 2018, año en el que la inflación fue de 3,75 por ciento.

El grupo de alimentos y bebidas fue uno de los principales factores de contención de la inflación en Brasil durante 2025 con una variación del 2,95 por ciento, inferior al 7,69 por ciento registrado en 2024.

La inflación registrada en Brasil durante 2025 se concentró sobre todo en los rubros de vivienda, educación, gastos personales y salud que en conjunto explicaron cerca de 64 por ciento del resultado anual.

El costo de la vivienda tuvo la mayor variación del período, influenciada por el fuerte aumento de la energía eléctrica residencial, que fue el rubro con mayor impacto sobre el IPCA, además de los reajustes en alquiler, así como tarifas de agua y drenaje.

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, ha señalado que de mantener esta trayectoria hasta el final de la presente administración iniciada en enero de 2023 y que concluirá en 2026, el Gobierno habrá acumulado la elevación de precios más baja para un período presidencial desde 1994, cuando se implementó el real como moneda brasileña y el plan de metas inflacionarias.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.