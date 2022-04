Boric apoyó el reclamo argentino por Malvinas y se firmaron múltiples acuerdos bilaterales

El presidente de Chile, Gabriel Boric, reiteró este lunes su “respaldo” al “justo, legítimo y digno reclamo del pueblo y del Estado argentino” sobre las Islas Malvinas, y sostuvo que su país “parte desde América Latina” para “construir comunidad, región, cooperación e internacionalismo”.

Durante la declaración conjunta realizada en Casa Rosada junto al jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, tras la firma de acuerdos bilaterales, el mandatario trasandino señaló la vocación de su Gobierno de concentrarse en los “puntos en común” en la relación entre ambos países y apartarse de las “diferencias” que “hacen pensar” que se está “ante un abismo”.

En el inicio de su visita de Estado, Boric reiteró la postura que ya había manifestado respecto del reclamo por la soberanía argentina sobre los archipiélagos del Atlántico sur y señaló que esa posición es la misma que adoptaron sus antecesores desde “Patricio Aylwin hasta Sebastián Piñera. No tengo dudas de qué lado estar. Por cierto, siempre del lado de la paz y estos conflictos se tienen que resolver de forma pacífica”.

Boric también apoyó esa idea de la resolución diplomática de los diferendos inclusive respecto a la plataforma entre la isla de Tierra del Fuego y la Antártida, territorio reclamado por ambos países.

“La política de límites del Estado chileno es política de Estado. Nosotros podemos tener una diferencia, respecto de la plataforma continental antártica vamos a resolverla a través de los buenos oficios y la diplomacia. No va a impedir que profundicemos nuestras relaciones culturales, en materia energética, en materia económica y política”, señaló.

El mandatario chileno había iniciado su alocución subrayando su interés por “profundizar la relación” con el “pueblo hermano” de la Argentina y dijo que esa construcción “tiene que ir más allá de las preferencias de los presidentes”.

“Es una tradición de larga data que el primer lugar que visitan (los presidentes chilenos) es la Argentina. Hay una enorme frontera compartida. Por trayectoria personal, siento una profunda hermandad: me crié en la Patagonia y en la Patagonia no hay frontera. Ese espíritu de cooperación, replicarlo”, expuso.

Consultado por la problemática de la reivindicación mapuche en territorios patagónicos, señaló que “no es un tema que haya inventado el presidente Piñera” ni tampoco “un tema que tenga que ver la soberanía argentina”.

En ese sentido, remarcó que, en pos de resolverlo, se ha “elegido el camino del diálogo, que va a molestar a muchos, a quienes creen que a partir de la violencia se pueden conseguir cosas”.

También respondió sobre los derechos humanos en materia internacional y dijo que al problema del doble estándar de “sectores de izquierda” se le opone “un doble estándar en materia de derechos humanos” por parte de “la derecha cuando habla de la tríada Venezuela, Cuba, Nicaragua”.

“¿Por qué no me preguntan por los derechos humanos en nuestro país, o por el asesinato de líderes sociales en Colombia? Los derechos humanos se tienen que respetar de manera íntegra y el Estado tiene que promoverlos de manera íntegra en todos los lugares del mundo. No utilicemos el sufrimiento de pueblos para tratar beneficios de políticas internas”, apuntó.

ACUERDOS

Un numeroso conjunto de acuerdos y memorándums fue firmado por el presidente Fernández y Boric, con el objetivo de fortalecer la relación estratégica y de cooperación entre ambos países, en el marco de la visita oficial que el jefe de Estado trasandino realiza a la Argentina.

En el plano económico, los acuerdos apuntan a darle un “impulso renovado” a la “promoción del desarrollo industrial, las capacidades tecnológicas, la diversificación de mercados para las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo de las economías regionales”.

Los documentos de entendimiento firmados están orientados a promover los “profundos lazos culturales que unen a Chile y Argentina y se comprometen a fortalecer una agenda de trabajo conjunta y transversal” en materia de género, derechos humanos y protección del medio ambiente, entre otras cuestiones.

Además de fomentar la “inclusión y promoción de la diversidad de las expresiones culturales”, Argentina y Chile expresaron su mutuo interés en desarrollar la “economía creativa y las industrias culturales de ambos países”.

A continuación, una síntesis de los puntos centrales de la Declaración Conjunta Presidencial firmada por Fernández y Boric.

-Asuntos Bilaterales: Fortalecer la relación bilateral, alcanzar una integración regional profunda, desarrollar una agenda centrada en el cuidado del medio ambiente, la cooperación en ciencia y tecnología, la equidad de género, la protección e inclusión de las minorías, las personas más vulnerables y la defensa irrestricta de los Derechos Humanos, entre otras materias.

Se acordó también concretar una serie de reuniones binacionales de ministros, gobernadores y avanzar en el nombramiento de los integrantes de las Comisiones Binacionales existentes.

-Derechos Humanos y Género: Ambos Presidentes acordaron promover conjuntamente una agenda de igualdad de género en los foros multilaterales. Coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación en los procesos de memoria, verdad y justicia y acordaron continuar trabajando para elevar los estándares de promoción y protección de los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.

-Cooperación Cultural: Para la preservación y puesta en valor de los Sitios de Memoria y Derechos Humanos. Asimismo, Chile manifestó su apoyo a Argentina para la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad ante la Unesco.

Acordaron desarrollar líneas de trabajo para producir intercambios de experiencias en programas de cultura comunitaria, en el marco del Programa Ejecutivo de Cooperación Cultural entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y el Ministerio de Cultura de la Argentina.

-Asuntos Medioambientales, Oceánicos y Antárticos. Se comprometieron a coordinar acciones para la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú. Manifestaron su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de su Acuerdo de París y del Pacto de Glasgow para el Clima de la COP 26.

Resaltaron la importancia del cumplimiento de los compromisos de los países desarrollados en cuanto a la provisión de medios de implementación para los países en desarrollo, entre ellos, el de proveer y movilizar 100 mil millones de dólares por año en financiamiento climático entre 2020 y 2025, y el compromiso de negociar antes de ese año un nuevo objetivo colectivo cuantificado para la provisión y movilización posterior a 2025.

-Asuntos económico-comerciales. Acordaron celebrar la V Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones Económicas, que constituye la máxima instancia bilateral en la materia, en Santiago de Chile, en mayo.

-Cooperación en materia de Defensa. Se expresó la intención de reactivar este año, en Santiago de Chile, el Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG). Destacaron que la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur” es un hito en la relación bilateral.

-Integración fronteriza, conectividad e infraestructura. Resaltaron la necesidad de implementar sistemas de control integrado en varios pasos fronterizos. Instruyeron a las áreas responsables evaluar la posibilidad de suscribir un Acuerdo de Interconexión de Fibra Óptica en pasos fronterizos.

-Tecnología, energía e innovación. Coincidieron en que resulta prioritario fortalecer la integración energética, especialmente la comercialización de gas natural y GNL, así como la rehabilitación del oleoducto Trasandino, para la conformación de polos de especialización productiva. Ambos Presidentes resaltaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto en áreas de común interés, como el Litio.

> Con información de TÉLAM.

