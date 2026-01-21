Conéctate con nosotros

Noticias

Bingo!: El Foro de Davos impactó en los mercados y favoreció a la Argentina

Imagen Ilustrativa.

A medida que llegaban noticias desde el Foro Económico de Davos, los mercados iban marcando alzas que favorecían, entre otros activos, a los de la Argentina. Las acciones argentinas treparon hasta más de 10% en Wall Street, al tiempo que los bonos operan con mayoría de avances y el riesgo país se ubica debajo de los 570 puntos.

“Los analistas están observando con buenos ojos la alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos, que fue destacada por voceros de la Secretaría de Estado horas antes del inicio del Foro de Davos”, explicó un especialista consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

En este marco, el índice S&P Merval avanzó 3,6% en pesos, hasta los 3.047.553,39 puntos, y subió un 4,2% en dólares, superando nuevamente los 2.000 puntos.

En el panel líder de la bolsa porteña, las mayores subas de la rueda fueron encabezadas por Edenor, que avanzó 11,5%, seguida por Banco Macro con una mejora de 6,7%, y por Grupo Superville, que ganó 5,3%.

Entre los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street, los principales avances de la jornada los registraron Edenor (+10,3)%, seguido por Banco Macro (+7,9%); y Grupo Financiero Galicia (+7,3%).

A su vez, los bonos en dólares operaron mixtos: la mayor suba era para el Global 2046 (+0,4%), y la mayor baja para el Bonar 2035 (-0,3%).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

