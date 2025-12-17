Conéctate con nosotros

Beltrán Corvalán: “La deuda de la Caja de Jubilaciones no es la que informa el Gobierno”

Publicado

El presidente de Tribunal de Cuentas de la Provincia, Beltrán Corvalán. (Foto: Gentileza).

El presidente Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, denunció este miércoles que “la deuda de la Caja de Jubilaciones no es la que informa el Gobierno”. El funcionario que representa al Frente Cívico en el organismo que controla las cuentas del Gobierno de la Provincia terció de este modo en la disputa entre el Ejecutivo y los gremios del sector público que aportan a la Caja de Jubilaciones de la Provincia por el aumento del aporte jubilatorio que deben realizar los trabajadores activos, que actualmente se ubica, según el sector, entre 16 y 22 por ciento. 

Dice Corvalán en un comunicado de prensa que “desde el Gobierno provincial sostienen que la deuda de la Caja de Jubilaciones asciende a $690 mil millones. Desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia aclaramos que ese número no refleja la situación real”.

Apunta que “la deuda efectiva de la Caja es de $246,566,411,401 al 30 de Septiembre de 2025.
La diferencia, cercana a $450 mil millones, surge de intereses que la propia Provincia le cobra a la Caja de Jubilaciones por aportes que realiza el Estado provincial”. De acuerdo a este planteo, la cifra de 245 mil millones es la que se habría generado efectivamente por el déficit entre ingresos (aportes) y egresos (por el pago de jubilaciones a los pasivos del Estado provincial), mientras que los casi 450 mil millones restantes corresponderían a intereses por el aporte de recursos de Rentas Generales a la Caja para cubrir ese desfasaje.

Agrega que “estos intereses fueron objetados oportunamente por el Tribunal de Cuentas, y hoy reafirmamos esa postura: no se puede presentar como déficit estructural de la Caja lo que, en realidad, es una decisión administrativa del propio Gobierno”.

Señala que “cobrarle intereses a la Caja de Jubilaciones permite engrosar artificialmente la deuda, construir el relato de que la Caja “está quebrada” y justificar decisiones que terminan perjudicando a los jubilados. La jubilación un derecho adquirido por los aportes que realizaron durante toda su vida laboral”.

Por último, afirma que “nuestro compromiso es claro: queremos cuidar a los jubilados, defender sus derechos y exigir que se deje de utilizar la Caja como una herramienta contable para justificar ajustes que recaen siempre sobre quienes trabajaron toda su vida”.

El edificio de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

