Bee Sellares propone la utilización de las pistolas Taser en Córdoba

"En 2018 presenté un proyecto para avanzar en la implementación de armas no letales como las pistolas Taser. Estas se utilizarán, en un principio, en grandes aglomerados de personas porque estas medidas le permiten al personal policial no tener que usar armas de fuego cada vez que le toque actuar", recordó el ex legislador provincial por la UCR, Javier Bee Sellares, a través de un comunicado de prensa.

“Sucesos como los ocurridos el pasado lunes que derivaron en el apuñalamiento de un efectivo de la Policía Federal en el barrio porteño de Palermo, resaltan la importancia que la Provincia de Córdoba adopte la utilización de estas pistolas para disminuir la inseguridad que padecemos a diario los cordobeses”, planteó el dirigente radical.

Agregó en esa línea, que “la utilización de las armas no letales debe darse en lugares de alta concurrencia de gente como áreas peatonales y terminales de ómnibus de Córdoba, entre otros”.

Bee Sellares explicó que “no se trata de un elemento de tortura, es un arma no letal para inmovilizar al delincuente. Esto permite garantizar la seguridad de los cordobeses, un aspecto prioritario en estos tiempos”.

Recuerda por último, que “las pistolas Taser disparan dos electrodos con forma de arpón cuyos impulsos eléctricos (de muy bajo amperaje) tienen un alcance de entre cuatro y 10 metros” y apunta que “los impulsos electrónicos –que no ponen en riesgo la integridad física del involucrado- inmovilizan al agresor en forma instantánea y solo por cinco segundos”.

