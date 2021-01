Basterra criticó a la Mesa de Enlace y los ruralistas dicen que el gobierno reabrió las exportaciones por el lock-out

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, aseguró este miércoles que el cese de comercialización de granos convocado por tres entidades de la Mesa de Enlace tuvo un "efecto prácticamente nulo" y subrayó que estas asociaciones "no aportaron una sola idea para el resolver el problema" del abastecimiento interno de maíz y de los precios domésticos del cereal.

El funcionario nacional, en declaraciones radiales, afirmó que en el Gobierno "no se equivocaron" en la decisión de limitar el registro de exportaciones de maíz el lunes pasado y aseguró que con las nuevas medidas no se dio "marcha atrás" ya que permitió crear "un espacio donde estamos discutiendo el desacople de los precios internacionales de los locales".

Por el lado de las entidades agropecuarias, los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes, y de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, anunciaron esta tarde el levantamiento del cese de comercialización y dijeron que el "objetivo" de la medida de fuerza fue "cumplido con creces", y que no creen "en el desacople" de los precios internacionales con los locales.

En diálogo con Radio con Vos, Basterra consideró que el lockout de 72 horas convocado por las tres entidades -Coninagro no adhirió- tuvo un "escasísimo efecto. El efecto fue prácticamente nulo, porque la comercialización que existió fue prácticamente normal, con alguna variación a días normales porque llovió. No tuvo la mayor incidencia y no aportaron nada para la construcción que venimos haciendo con los actores del sector privado para garantizar, por un lado, que las relaciones entre los actores sea equitativa y, por la otra, que se garantice la provisión del mercado interno y se sostenga la comercialización externa", aseveró.

El funcionario crítico a las tres entidades que convocaron al cese de comercialización al asegurar que "no aportaron una sola idea para poder resolver el problema de no solo el aprovisionamiento interno, sino de lo que está relacionado a la accesibilidad, al precio".

El 30 de diciembre pasado, el Ministerio decidió el cierre temporal del registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para embarques previos al 1 de marzo, cuando entra la nueva cosecha, para poder garantizar el abastecimiento interno. Esta medida fue dada de baja parcialmente el lunes, con la implementación de un límite de 30.000 toneladas diarias de maíz, un tope que finalmente quedó sin efecto durante la víspera tras el acuerdo alcanzado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que contempla la implementación de un monitoreo constante sobre las existencias.

Al respecto, Basterra consideró que "han llegado a instalar que acá hubo un retroceso o fracaso del Gobierno, algo totalmente equivocado, porque tenemos productos concretos, resultados, no de la lucha como la quieren proponer determinados sectores de los medios y de intereses particulares entre el Gobierno y el campo, sino que lo que hubo es una intervención para articular las relaciones dentro de la propia cadena".

Al argumentar sobre la medida inicial tomada por el Gobierno, Basterra dijo que determinados sectores productivos "reclamaron que no tenían maíz disponible" y que se buscó garantizar el abastecimiento.

En ese marco recordó "que hemos tenido experiencias no muy buenas de exportaciones acumuladas en muy breve lapso que desabastecen el mercado interno. Esto ha sido superado, se superó el domingo y ese día abrieron las exportaciones", agregó.

Basterra reiteró que "no nos equivocamos en la medida" y que su implementación "permitió que los actores de la cadena nos entregasen el documento mediante el cual se pusieron de acuerdo y ellos -por la Mesa de Enlace- no participaron".

"Quedó un espacio donde estamos discutiendo el desacople de los precios internacionales de los locales. Lo ponen en un término de una decisión fracasada cuando, en realidad, hemos tenido un resultado positivo y concreto, producto del diálogo, no en la confrontación", subrayó.

En contraposición, los titulares de las entidades que llevaron adelante la medida consideraron que se "cumplió con el objetivo" del paro. En ese marco, Pelegrina dijo que la Mesa de Enlace "no cree en el desacople de los precios internos e internacionales", uno de los principales ejes marcados por el Gobierno de cara a la futura negociación.

Para el presidente de la SRA. "quedó demostrado que fue un error (el cierre de exportaciones) y que el error ha sido levantado y a partir de ahí vamos buscar el máximo diálogo posible".

Pelegrina, en una conferencia de prensa brindada en el barrio de Palermo, también apuntó contra el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Dijo que el conflicto no se resolvió por la negociación llevada adelante por el Gobierno con la entidad que agrupa al sector agroindustrial, sino que fue a causa de "la presión que pusimos en los medios y de los productores que no vendieron".

"No resolvió nada el CAA. Se sentó a dialogar en un diálogo que desconocemos. Descreemos en mucho de los mecanismos establecidos", concluyó Pelegrina.

