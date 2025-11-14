Bancarios acordaron nuevo aumento salarial en línea con la inflación: Más de $1.950.000 en octubre

La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $ 1.747.233,21 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.
El retroactivo correspondiente a octubre, más el retroactivo del Día del Bancario, se abonará junto con los salarios de noviembre, según se comunicó.
“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló el gremio que conduce Sergio Palazzo.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
