Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Bancarios acordaron nuevo aumento salarial en línea con la inflación: Más de $1.950.000 en octubre

Publicado

El secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo. (Foto: Archivo).

La Asociación Bancaria comunicó hoy la actualización salarial del 2,3% correspondiente a octubre, que queda con un salario inicial de $1.959.956,26 y se ubica en línea con la inflación de ese mes.

La nueva actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas. También se incluirán  los adicionales convencionales y no convencionales, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Incendios

De esta manera, el nuevo aumento del gremio bancario se posiciona en paralelo con la inflación del décimo mes del año, que fue del 2,3%, y acumula un aumento de 24,8% desde enero de este año con respecto a los salarios de diciembre 2024.

Turismo

La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $ 1.747.233,21 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.

Epec

El retroactivo correspondiente a octubre, más el retroactivo del Día del Bancario, se abonará junto con los salarios de noviembre, según se comunicó.

Mackentor

“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló el gremio que conduce Sergio Palazzo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: El sindicato de taxistas pidió que se realicen inspecciones laborales a Uber, DiDi y Cabify y denuncia que hay “fraude laboral”

El Sindicato de peones de Taxis presentó este martes, ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia, una denuncia por la existencia de relación...

Hace 3 días

Noticias

Córdoba: Legisladores radicales pidieron al gobierno “sensibilidad social” y presentaron propuestas para sumar al Presupuesto

Los legisladores provinciales Dante Rossi y Sebastián Peralta (UCR, bloque Construyendo Córdoba) le pidieron al gobierno de la provincia sensibilidad a la hora de...

Hace 3 días

Noticias

Córdoba: Deberá a pagar a su hijo una indemnización por el daño moral que le causó su reconocimiento tardío

El padre reconoció al niño luego de que la madre le iniciara una demanda judicial; pese a que contaba con un estudio de ADN...

Hace 4 días

Noticias

Santa Cruz en crisis: Vidal pagó los sueldos en dos tramos y Río Gallegos declaró la emergencia económica

La política económica del gobierno nacional comienza a cobrar sus primeras víctimas. La provincia de Santa Cruz atraviesa una crisis financiera fruto de la...

Hace 2 días