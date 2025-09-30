Conéctate con nosotros

Balanza de pagos registró déficit de US$3.016 millones en el segundo trimestre

Publicado

Imagen del Puerto de Buenos Aires. (Foto: Gentileza Infocampo).

La cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un déficit de US$ 3.016 millones durante el segundo trimestre de 2025, en contraste con el superávit de US$ 3.732 millones observado en el mismo trimestre del año anterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este resultado se encuentra explicado por los saldos negativos en el ingreso primario por US$ 4.080 millones y en la balanza de servicios por US$ 2.483 millones, los que fueron parcialmente compensados por los saldos positivos obtenidos en el balance de bienes por US$ 2.668 millones y en el ingreso secundario por US$ 879 millones.

El déficit en la cuenta ingreso primario fue estimado en US$ 4.080 millones, lo que representó una diferencia interanual negativa de US$ 1.039 millones, respecto al registrado en el mismo período del año anterior. Ello fue impulsado, principalmente, por el saldo negativo estimado para la renta de la inversión, de US$ 4.055 millones, mientras que en el mismo trimestre del año anterior había registrado un déficit de US$ 3.017 millones.

El superávit de la cuenta ingreso secundario se estimó en US$ 879 millones, es decir, US$ 80 millones superior al registrado en el mismo trimestre de 2024. Finalmente, el saldo de la cuenta de capital ascendió a US$ 162 millones.

Como consecuencia, en el segundo trimestre de 2025 el endeudamiento neto de la economía argentina se elevó a US$ 2.854 millones, en contraposición con el préstamo neto registrado en igual trimestre de 2024 de US$ 3.787 millones.

El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual, al 30 de junio de 2025, se estimó en US$ 305.043 millones, US$ 23.783 millones superior respecto del trimestre anterior.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

