Baja de la edad de imputabilidad a 14 años: El proyecto de reforma ingresó a Diputados

El proyecto de reforma penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, ingresó este lunes a la Cámara de Diputados, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas. El expediente tendrá un tratamiento exprés en comisión el miércoles y se debatirá en el recinto el jueves.

La iniciativa es la misma que tuvo dictamen en 2025, con la salvedad de que el Gobierno nacional incluyó en la redacción el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para su financiamiento, buscando allanar el camino para la negociación con las fuerzas provinciales.

El proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, propone un régimen especial con medidas “socioeducativas y penas alternativas”, y de deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua. Paralelamente pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.

Por otra parte, los adolescentes de 14 años, o más, que comentan delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con condenas máximas de 15 años, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.

Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.

Más allá del debate sobre la violación de derechos que produciría la iniciativa, el gobierno y sus aliados defienden la baja de la edad de imputabilidad como una herramienta para reducir el delito. Sin embargo, según un informe de UNICEF que cita el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “no hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad de la población. A modo de ejemplo, Argentina, cuya imputabilidad penal comienza a los 16 años, registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes, ubicándose muy por debajo de otros países de la región. Brasil y México alcanzan un promedio de 23 homicidios cada 100 mil habitantes en el 2023 con una edad de imputabilidad de 12 años”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

