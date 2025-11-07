Bahía Blanca: Empresas petroquímicas aportarán para obras hidráulicas a través de una alícuota solidaria

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, partido afectado por el temporal y la inundación del 7 de marzo pasado, anunció este jueves la exención de tasas y alivios fiscales para los vecinos y un plan extraordinario de obras hidráulicas a través de una alícuota solidaria y extraordinaria que será financiada por el aumento de la tasa de seguridad e higiene a las grandes empresas químicas y petroquímicas radicadas en dicha ciudad bonaerense.

Susbielles formuló el anuncio junto a integrantes de su gabinete en el marco de la presentación de los lineamientos del presupuesto y la ordenanza fiscal impositiva para el 2026 que deberá ser analizada por el Concejo Deliberante de Bahía Blanca.

Al hablar del proyecto del presupuesto y la ordenanza fiscal impositiva para el próximo año el jefe comunal expresó que “es una hoja de ruta de una reconstrucción posible, el inicio de un camino con los recursos existentes y que siga trabajando en sumar actores, herramientas y el financiamiento que aún falta”.

Según pudo saber Noticias Argentinas el presupuesto que deberá ser analizado por el Concejo Deliberante contempla un total de 344.461.123.616,40, de pesos con un 22,7% destinado a obras publicas y está diversificado en cuatro ejes: Presupuesto ordinario (277.461.123.616,40 millones), Obras provinciales de ejecución municipal (40.000 millones), Programa extraordinario de reconstrucción hidráulica (27.000 millones) y Fondo educativo (7.200 millones).

“Estoy acá para hablar del futuro, hemos trabajado todo el año en silencio con nuestro equipo y el equipo hidráulico de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Obras Públicas, en múltiples proyectos hidráulicos que sean el puente entre los mega proyectos que necesita Bahía Blanca y la tranquilidad que los bahienses necesitamos hoy”, afirmó el intendente.

Acto seguido Susbielles expresó que “necesitamos soluciones y obras con urgencia. Obras que necesitan diseños, proyectos y financiamiento, porque lamentablemente el pensamiento mágico en estos casos no existe y tampoco el voluntarismo alcanza. Cada obra, cada acción, cada programa tiene que tener su fuente de financiamiento y tiene que tener su rendimiento en el presupuesto”.

Según se indicó en el marco del proyecto figuran como exenciones del pago de tasas municipales la de Inspección de Seguridad e Higiene y tasa por otros servicios municipales, que beneficiará a 2 mil contribuyentes.

Se eximirá del pago a monotributistas categoría A, B y C que comprenden rubros como: peluquería, verdulería, almacenes, kioscos, tienda de ropa, mecánica, manicura, entre otros. Y oficios no organizados en forma de empresa: gasistas, plomeros, modistas, albañiles, etc.

En cuanto a la tasa por Servicios Urbanos se eximirá del pago a todos los jubilados, pensionados (hasta dos haberes mínimos con vivienda única familiar y de residencia permanente), se eximirá del pago por terrenos baldíos en el cual proyectan construir su vivienda única, familiar y de residencia permanente.

También se exceptúa del pago por desinfección de vehículos a taxis, remises, combis y colectivos, el pago a todos los comercios e industrias que inicien actividad en el distrito y el pago de los derechos por ocupación en la vía pública ocasionados por el uso de mesas y sillas, recovas y plataformas urbanas, a todos los contribuyentes del rubro gastronómico del Partido de Bahía Blanca.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

