Axel Kicillof cruzó a Milei por el Presupuesto: “Es un disco rayado, la economía está mucho peor”

Entrevistado en el canal de cable LN+, Kicillof acusó al jefe de Estado de engañar al electorado. El gobernador afirmó que Milei “vendió espejitos de colores en la campaña” de 2023 y que ahora recicla eslóganes de gestiones anteriores, como la frase “lo peor ya pasó”, que calificó como una “frase de Macri y de la derecha argentina”.
Kicillof profundizó su crítica al plan económico del Gobierno nacional, asegurando que les “viene mintiendo mucho”. Evaluó que “el principal problema que teníamos era la falta de dólares y Milei lo agravó”, y sostuvo que el verdadero “problema de Argentina es de balanza comercial”.
Respecto al Presupuesto 2026, el gobernador se mostró escéptico y dijo que “duda de que recupere lo que sacó a los jubilados”, a la vez que calificó de “muy insuficiente” el incremento anunciado para el sector pasivo.
Finalmente, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Kicillof hizo un llamado a las urnas como herramienta para cambiar el rumbo. “El voto sirve. Hay que ir a votar para que Milei corrija el rumbo. Hay problemas graves. Comercios y empresas cerrados por todos lados”, sentenció.
