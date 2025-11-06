Conéctate con nosotros

Noticias

Avanza la demanda de Chubut contra la Nación por la central hidroeléctrica de Futaleufú

Publicado

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la Legislatura chubutense. (Imagen de TV).

La Corte Suprema de Justicia dio curso a una demanda presentada por la provincia de Chubut contra el Estado Nacional, en la que se cuestiona la validez de dos leyes del marco regulatorio eléctrico que, según la administración provincial, vulneran su dominio sobre los recursos naturales y afecta a la central hidroeléctrica Futaleufú.

El reclamo, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, impulsado por el gobernador Ignacio Torres junto al fiscal de Estado Andrés Giacomone, busca que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 15.336 y 24.065. La presentación sostiene que ambas normas lesionan “en forma manifiestamente ilegal y arbitraria” el derecho de la provincia sobre los recursos naturales existentes en su territorio, incluidos los cursos de agua.

La provincia argumentó además que es la única con potestad para decidir sobre la concesión, prórroga o explotación de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, cuya concesión original —otorgada en 1995 a la empresa Aluar— vence en junio de 2025. En septiembre pasado, el Gobierno Nacional prorrogó transitoriamente esa concesión por 90 días, con el objetivo de realizar una nueva licitación y garantizar la continuidad operativa de la central.

Tras declarar su competencia originaria en el expediente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti corrieron vista al Estado Nacional para que responda la demanda en un plazo de sesenta días, conforme a los artículos 319 y 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El máximo tribunal también dio intervención al Ministerio de Economía.

“De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte”, señalaron los magistrados, que además dispusieron que la medida cautelar solicitada por Chubut sea analizada una vez que el Estado Nacional presente su contestación.

La central hidroeléctrica Futaleufú, ubicada en el noroeste de Chubut, fue creada para abastecer de energía a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y constituye una de las principales fuentes de generación eléctrica de la región.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

