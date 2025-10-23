Avanza la causa contra Espert por lavado de dinero: Allanamientos en Pergamino por vínculos con “Fred” Machado

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, estos operativos son una continuación del allanamiento en la casa de Espert en San Isidro, realizado el pasado 9 de octubre.
La investigación se centra en los vínculos entre el diputado y Machado, quien enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos.
El estudio contable allanado, ubicado en Merced al 1200, pertenece a Fernando Escobar, amigo del diputado. Testigos citados por eldiarioar indicaron que en el oficio de la fiscalía se buscaba “información relacionada a Fred Machado”.
Los efectivos de Gendarmería Nacional, a cargo del operativo, se encontraron con un cartel de “hoy cerrado” en la puerta del estudio.
Tal como reveló el medio, Espert recibió al menos US$200.000 de Machado durante la campaña presidencial de 2019 en una cuenta a su nombre en el Banco Morgan Stanley, como parte de un acuerdo que ascendería a US$1.000.000.
Además, Machado le habría facilitado una camioneta blindada y un avión privado, en el que Espert reconoció haber viajado al menos 35 veces.
Estos vínculos llevaron al diputado libertario a renunciar a encabezar la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires y a dejar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
La ex jefa de prensa de Espert Clara Montero Barré había revelado que el diputado utilizaba el avión privado para viajar a Pergamino a visitar a su familia, lo que generó “incomodidad a los aportantes”.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.