Avanza la causa contra Espert por lavado de dinero: Allanamientos en Pergamino por vínculos con “Fred” Machado

La investigación por presunto lavado de dinero contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert cobró un nuevo impulso con allanamientos en Pergamino, ciudad natal del ex candidato oficialista. La Fiscalía Federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, ordenó operativos en un estudio contable vinculado al economista, donde se cree que tendría su domicilio fiscal, en el marco de la causa por el pago de US$200.000 que Espert habría recibido de Federico “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, estos operativos son una continuación del allanamiento en la casa de Espert en San Isidro, realizado el pasado 9 de octubre.

La investigación se centra en los vínculos entre el diputado y Machado, quien enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos.

El estudio contable allanado, ubicado en Merced al 1200, pertenece a Fernando Escobar, amigo del diputado. Testigos citados por eldiarioar indicaron que en el oficio de la fiscalía se buscaba “información relacionada a Fred Machado”.

Los efectivos de Gendarmería Nacional, a cargo del operativo, se encontraron con un cartel de “hoy cerrado” en la puerta del estudio.

Tal como reveló el medio, Espert recibió al menos US$200.000 de Machado durante la campaña presidencial de 2019 en una cuenta a su nombre en el Banco Morgan Stanley, como parte de un acuerdo que ascendería a US$1.000.000.

Además, Machado le habría facilitado una camioneta blindada y un avión privado, en el que Espert reconoció haber viajado al menos 35 veces.

Estos vínculos llevaron al diputado libertario a renunciar a encabezar la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires y a dejar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

La ex jefa de prensa de Espert Clara Montero Barré había revelado que el diputado utilizaba el avión privado para viajar a Pergamino a visitar a su familia, lo que generó “incomodidad a los aportantes”.

