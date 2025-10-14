Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Autoservicios: El consumo cayó 7,9% en septiembre

Publicado

Imagen Ilustrativa. (Foto: Gentileza) (Enredacción).

El consumo registró una caída de 7,9% en septiembre, respecto del mes anterior, en autoservicios de todo el país, de acuerdo con un relevamiento privado.

Según información de Scanntech, que procesa más de 3 millones de tickets por mes en autoservicios de todo el país, el consumo en el mes de septiembre cayó un 7,9% respecto a agosto 25 y retrocedió 6,3% respecto a igual mes del año anterior. Tanto el Interior como el área Metropolitana muestran igual tendencia en consumo, aunque con mayor magnitud en esta última.

Turismo

El relevamiento arrojó que el incremento de precios del mes de septiembre fue de 1,0%, mientras la variación interanual es del 21,8%. Las sub-familias de cuidado del hogar y auto, cosmética y cuidado del calzado fueron las de mayor incremento intermensual de precios.

Epec

En cambio, bebidas con y sin alcohol y golosinas tuvieron en septiembre un descenso de precios respecto de agosto. Golosinas cayeron 2%, bebidas sin alcohol bajaron 2,2% y con alcohol 2,8%.

El ticket promedio en septiembre fue de $8.714, con una caída de 2,4% respecto del mes anterior; mientras que la cantidad de productos por ticket se ubicó en torno a 4 unidades, con un descenso de 3,5% en igual comparación.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Columnistas

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Denunciaron penalmente a directivos del PAMI por incumplir una orden judicial para entregar medicamentos gratuitos

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba, junto a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, la Asociación...

Hace 5 días

Noticias

“Dos de las chicas le robaron 30 kilos de cocaína a Sotacuro” y a “‘Pequeño J’ le pagaron un millón de dólares” por el crimen, reveló una de las detenidas

Celeste Magalí González Guerrero, una de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco en Florencio Varela, reveló que dos de las...

Hace 6 días

Noticias

El fiscal de la Cámara Nacional Electoral considera que Karen Reichardt debe encabezar la lista libertaria

El fiscal federal Ramiro González le propuso este viernes a la Cámara Nacional Electoral que se confirme la decisión de primera instancia y que...

Hace 4 días

Noticias

Córdoba: Se desató un fuerte incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito y se quemaron 14 autos

Un voraz incendio forestal se desató este viernes en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Los bomberos trabajaban sobre dos grandes frentes de fuego....

Hace 4 días