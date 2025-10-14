Autoservicios: El consumo cayó 7,9% en septiembre

El consumo registró una caída de 7,9% en septiembre, respecto del mes anterior, en autoservicios de todo el país, de acuerdo con un relevamiento privado.

Según información de Scanntech, que procesa más de 3 millones de tickets por mes en autoservicios de todo el país, el consumo en el mes de septiembre cayó un 7,9% respecto a agosto 25 y retrocedió 6,3% respecto a igual mes del año anterior. Tanto el Interior como el área Metropolitana muestran igual tendencia en consumo, aunque con mayor magnitud en esta última.

El relevamiento arrojó que el incremento de precios del mes de septiembre fue de 1,0%, mientras la variación interanual es del 21,8%. Las sub-familias de cuidado del hogar y auto, cosmética y cuidado del calzado fueron las de mayor incremento intermensual de precios.

En cambio, bebidas con y sin alcohol y golosinas tuvieron en septiembre un descenso de precios respecto de agosto. Golosinas cayeron 2%, bebidas sin alcohol bajaron 2,2% y con alcohol 2,8%.

El ticket promedio en septiembre fue de $8.714, con una caída de 2,4% respecto del mes anterior; mientras que la cantidad de productos por ticket se ubicó en torno a 4 unidades, con un descenso de 3,5% en igual comparación.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.