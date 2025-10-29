Autopartista sueca cierra su planta en Argentina y comenzará a importar su producto

La multinacional sueca SKF anunció que dejará de producir autopartes en su planta de la localidad bonaerense de Tortuguitas, luego de más de 50 años de presencia en el país, y en adelante mantendrá su actividad comercial en el mercado local a través de importaciones de productos terminados.

“Tras evaluar diversas alternativas, no encontramos una opción viable para mantener la planta de Tortuguitas operativa. Esta decisión fue muy difícil, pero necesaria para garantizar la competitividad global de SKF en el largo plazo”, dijo en un escrito Manish Bhatnagar, presidente de SKF Industrial Américas y Australia.

La compañía se especializa en la fabricación de rodamientos, sellos, sistemas de lubricación, y soluciones para el mantenimiento industrial. Su planta de Tortuguitas empleaba a 145 personas, que fueron afectadas por el cese de las operaciones.

“La planta de Tortuguitas emplea actualmente a aproximadamente 145 personas. SKF mantiene un compromiso total y dialoga con los empleados y sus representantes para apoyarlos durante todo el proceso”, concluyó la empresa.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.