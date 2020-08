Austin criticó al gobierno provincial por la gestión de los incendios: “No tiene capacidad de anticipación”

La diputada nacional por Córdoba Brenda Austin (UCR) lamentó ayer las enormes pérdidas por los incendios en diferentes puntos de la provincia y advirtió que el gobierno de Juan Schiaretti “no tiene capacidad de anticipación” para prevenir este tipo de tragedias socioambientales, ya que “no están los recursos, no está la preparación y no está el plan de contingencia”.

Austin hizo declaraciones en el marco de una charla virtual organizada por la Juventud Radical (JR) sobre el proyecto de ley de protección de humedales, del que es coautora junto a sus pares Ximena García y Gustavo Menna.

“Es recurrente esta historia de agostos secos y ventosos que terminan siendo disparadores de situaciones críticas. Pero también sentimos impotencia de ver un gobierno que no tiene la capacidad de pensar con anticipación: no están los recursos, no está la preparación y no está el plan de contingencia”, dijo la diputada.

Expresó también que “luego de días de trabajo de los bomberos, simplemente llegó el mensaje de resignación de boca del propio gobernador diciendo que lo que se pierda materialmente se va a reconstruir, como si no hubiese allí un entramado de biodiversidad que realmente es irrecuperable”.

“Las imágenes que estamos viendo de distintos puntos de la provincia hablan de esa verdadera tragedia y de cómo, ante la impotencia, se empiezan a tejer redes de solidaridad de vecinos y organizaciones para tratar de hacer frente a la desidia del Estado”.

Finalmente planteó que “estas quemas en la provincia podrían estar vinculadas a la vocación de utilizar estos terrenos como zona productiva”.

