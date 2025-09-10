Conéctate con nosotros

Aumentaron las multas de la Caminera y la más cara será de casi 2,9 millones de pesos

Publicado

Un control de la Policía Caminera. (Foto: Archivo).

Las multas de la Policía Caminera de Córdoba sufrieron este martes un nuevo incremento, que fue oficializado a través de la Resolución 44 de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito. Las sanciones viales se incrementaron un 8%.

El valor de la Unidad Fija (UF) quedó a partir de ahora en $1.441, cifra que se ajusta al precio del litro de nafta Súper en estaciones de servicio. Se trata de la sexta actualización en lo que va de 2025.

El ajuste repercute en el conjunto de las infracciones de tránsito. Esto es, se aplican a hechos como el exceso de velocidad o conducir con las luces apagadas.

Los nuevos montos establecidos son los siguientes:

Infracciones Leves

-Sanción: de 20 a 100 UF.

-Ejemplo: conducir fumando.

-Las multas van desde $28.820 hasta $144.100.

Infracciones Graves

-Sanción: de 100 a 200 UF.

-Ejemplo: no llevar luces encendidas.

-Las multas van desde $144.100 hasta $288.200.

Infracciones Muy Graves

-Sanción: de 200 a 400 UF.

-Ejemplos: cruzar semáforo en rojo, circular a contramano, exceder velocidad.

-Las multas llegan hasta $576.400.

Infracciones Máximas

-Sanción: de 1.200 a 2.000 UF.

Ejemplos: alcoholemia positiva, adulteración de documentos o licencias.

-Las multas van desde $1.729.200 hasta $2.882.000.

