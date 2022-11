Atenas se refuerza en el Banco: Bruno se queda e integrará el equipo de Seba González

Bruno Lábaque es uno de los referentes “históricos” de Atenas. Frente a la salida de Claudio Arrigoni, el ex jugador, que tiene su actividad profesional en el exterior, se hizo cargo junto a Nicolás Arduh del plantel del club de Barrio General Bustos hasta que se produjera la contratación de un nuevo DT. Sin embargo, luego de la llegada de Sebastián González, un pedido del DT para que se sume al cuerpo técnico del equipo aportando “su experiencia y liderazgo como ex jugador” lo hicieron cambiar de opinión.

Ahora, el equipo de trabajo del Verde tendrá a Sebastián Gonzalez como entrenador, Elian Villafañe y Arduh como asistentes, y Bruno como colaborador.

“No lo tenía en mis planes, solo había vuelto para dar una mano hasta que llegara un entrenador. Me sorprendió y me da una satisfacción muy grande que un técnico del nivel de Sebastián me invite a ser parte de su grupo de trabajo”, aseguró el ex base Griego.

Agregó que “me tocó vivir momentos complicados y con estos cambios en el equipo se avizora otro futuro y me gustaría estar y por eso vuelvo. Estoy acá para aportar y aprender”.

Por su parte, González explicó que “Bruno va a colaborar conmigo en el andar individual de los jugadores y su seguimiento, también será un nexo de lo deportivo con la dirigencia”.

Omar Cantón, capitán del equipo, expresó que “Bruno siempre estuvo en momentos difíciles, nos cambió la energía y nos dio una mano muy grande, ya conoce este grupo y a los que están por llegar y eso es muy bueno. Él es un líder y esperemos que ahora se vengan las buenas para que le toque estar en un momento feliz”.

Atenas suma en el arranque de la temporada de la Liga Nacional de Básquet (LNB), 1 victoria y 7 derrotas. Con Lábaque, Seba González suma un referente importante para gestionar la urgencia y potenciar los planes de la institución más ganadora de la historia de la LNB.

EL PLANTEL VERDE

González cuenta con el siguiente plantel: Alejandro Konsztadt (Base), Augusto Alonso (Base), Máximo Araujo (Escolta), Federico Mariani (Escolta), Octavio Sarmiento (Alero), Omar Cantón 15 (Pívot) y los extranjeros Deion McClenton (Pívot – Estados Unidos), Guillermo Díaz (Escolta – Puerto Rico) y Fabián Jaimes (Ala Pívot – México). Estos último, arribarán a Córdoba el próximo 15 de noviembre.

Atenas tiene todavía la posibilidad de recambiar dos fichas y se esperan novedades en ese sentido.

Su primer juego, será el 22 de noviembre, frente a Obras, en el Cerutti.

