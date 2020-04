Atenas no descarta subastar camisetas históricas para pagar los sueldos de los empleados del club

"Esta cuarentena está dejando un daño tremendo. Para pagar los sueldos de los empleados ha tenido que sacar la plata mi viejo del bolsillo. Es muy difícil, tenes que estar haciendo magia porque los sponsors no están cumpliendo. Es sumamente entendible por todo lo que esta pasando económicamente en el país con esto, estamos buscándole la vuelta", afirmó Bruno Lábaque.

En medio de la pandemia por el Coronavirus, los distintos clubes de básquet viven una situación delicada económicamente, y el multicampeón cordobés no es una excepción. El manager e ídolo de Atenas, Bruno Lábaque, pasó por los micrófonos de Radio Mitre en el programa Tercer Tiempo, y habló entre otras cosas sobre la realidad económica que vive la institución de General Bustos y dejó en claro que los sueldos de los empleados no se tocan.

"Nosotros fuimos el primer equipo del país que le dimos de baja a los extranjeros, cuando ya veníamos venir todo lo que podía llegar a pasar, fue lo primero que se hizo. Se habló con el entrenador (Osvado Arduh), fue arriesgado, porque todavía no se había decretado la cuarentena ni el parate total, y gracias a dios fue un acierto. Ahora tenemos a los jugadores, no son muchos los que hay, porque nosotros nos nutrimos de las inferiores del club, que no tienen contratos elevados, y por lo tanto no se analizó bajarle los sueldos a los jugadores ni nada de eso".

A su vez, dejó en claro que, "gracias a dios antes de la cuarentena éramos uno de los pocos equipos que estábamos al día, tenemos uno de los planteles que si bien no es de los presupuestos más elevados de La Liga, es carísimo mantener un equipo en Liga Nacional, porque como todos saben, estamos apuntando los cañones al estadio".

En esta situación delicada, la dirigencia del "Griego" sigue analizando alternativas para recaudar fondos. En ese sentido, Lábaque dijo que, " tenemos una pieza con muchas camisetas antiguas, de ex jugadores, y estamos pensando en empezar a subastar esas cosas para que la gente que pueda, con lo que sea, pueda colaborar, pero lo estamos armando".

"También uno piensa cuando hacemos las reuniones entre los directivos, que la gente también está mal, entonces es una situación difícil y nosotros como club estamos esperando qué resolución se va a tomar, para saber como se maneja uno con el tema de los sponsors, sobre todo con los jugadores", continúo.

Por último, Lábaque dejó en claro que le gustaría que se de por finalizada La Liga, y a su vez explicó que, "vamos día a día, no se sabe que va a pasar, hay que ver que dicen los directivos de la AdC para ver cómo continúa. Lo que sí te digo que es un hecho, los empleados del club, los que llevan el club adelante, no se les va a tocar ni un peso, se les va a respetar los sueldos, como te decía, mi viejo les pagó personalmente a ellos, y eso se va a cumplir a rajatabla porque ellos son los que peor la están pasando".

