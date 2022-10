Atenas 84 – Boca 95: El análisis de Gonzalo García y Claudio Arrigoni

Los DT de Boca, Gonzalo García, y de Atenas, Claudio Arrigoni, analizaron la victoria Xeneize por 95-84, en el partido que se disputó en el Carlos Cerutti de Córdoba. Fue el juego número 91 entre ambos equipos, con 57 triunfos para el Griego y 34 para los boquenses.

GONZALO GARCÍA: “Si este equipo defiende se va a poner muy poderoso”

¿Qué evaluación hacés de la victoria de hoy?

Nosotros, evidentemente, todavía no estamos de la mejor forma, recién hoy Marcos Mata pudo jugar los minutos que el seguramente va a jugar durante el año. Lo estamos recuperando a Leonel Schattmann y la ausencia de Raven Barber, hace que todavía no estemos en plenitud. Igual, lo de Martín Leiva que es un reemplazo temporario, lo ha hecho 10 mil puntos. Lo mismo que Pitu Rivero. Así que construyendo, con altibajos, pero es algo propio del calendario, es recién el segundo partido, es evidente que van a haber errores.

¿Más allá de lo individual, que rescatas del funcionamiento colectivo de Boca, sobre todo después del incidente del banco de suplentes con Omar Cantón?

Que empezamos a defender. En ofensiva tenemos mucho personal, todos con gol en la mano y todos pueden tener su momento. El tema es defender. Si este equipo defiende se va a poner muy poderoso. En eso, por momentos, tenemos lagunas. Nos pasó con Instituto el viernes, donde estábamos controlando el partido y en una brecha de tres minutos nos cambiaron la historia. Y acá no nos podía pasar. Fuimos de a poco encontrando el partido y cuando el equipo defendió, sacó claras diferencias. Cuando Dar Tucker se pone a defender, es buenísimo. Y Marcos Mata en ese rubro, es de lo mejor que hay.

CLAUDIO ARRIGONI: “Contra este tipo de equipos si te descalibras un poquito te la hacen pagar”

¿Qué viste para resaltar y qué no te gustó del partido de Atenas?

Me gustó el primer tiempo, cuando estuvimos competitivos y supimos aguantar. Ellos comenzaron muy efectivos y nosotros supimos aguantar y sacar 10 puntos de diferencia. Y malo, es lo rápido que nos salimos del juego con una buena racha de ellos. Claramente que fue todo mérito de Boca lo que pasa en el tercer cuarto que nos meten un parcial de 27 puntos en 7 minutos. Nosotros intentábamos por todos los medios de tratar de frenarlos, pero metía Mainoldi, metía Mata, metía Tucker, metía Balbi… La verdad que se nos hizo muy complicado ahí. Es un inicio de torneo, por momentos es hasta lógico que nos vayamos del juego, pero no nos puede pasar eso. Hoy Boca fue superior a nosotros, pero nosotros no nos tenemos que ir del juego. Podemos ganar, podemos perder, pero no nos podemos ir del juego. Cuando nos metieron el parcial de 11-0 en el tercer cuarto quisimos remontar rápido y contra este tipo de equipos si te descalibras un poquito, te la hacen pagar.

¿Qué evaluación hacés del primer partido de los extranjeros Justin Satchell, Romeau Ferguson y Arkeen Joseph, teniendo en cuenta que son muy importantes en la estructura que armó Atenas para esta temporada?

Son muy importantes, pero llegaron hace 15 días y no han tenido muchos partidos de preparación. Todavía se tienen que acoplar como equipo y demás, pero están bien.

