ATE reclamó la reincorporación de despedidos en FADEA y convocó a una jornada provincial de lucha

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió este miércoles realizar una jornada provincial de lucha y una movilización a la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), el próximo 16 de febrero. Es en reclamo de la reincorporación de los trabajadores despedidos durante el gobierno de Mauricio Macri. También solicitarán una audiencia al ministro de Defensa, Jorge Taiana.

El plenario provincial de delegados fue presidido por el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani; la secretaria General de ATE Río Cuarto, Rafaela Alcoba; el secretario Gremial de ATE Río Tercero, David Salto; y el secretario de Formación del Consejo Directivo Provincial (CDP), César Theaux.

Del encuentro tomaron parte más de 50 delegados de los siguientes sectores: Pami, Anses, Senasa, UNC, ANAC, CNRT, Migraciones, Personal Civil de las FFAA, Fábrica Militar Río Tercero, Fábrica Militar Villa María, Ministerio de Trabajo, Iosfa, Saf, Andis, Fadea, CONEA, Ministerio de Desarrollo Social, CONAE y Cnea.

Giuliani dijo que “claramente tuvimos un posicionamiento importante respecto a FADEA en estos días, porque después de dos años de la asunción del gobierno la titular de la fábrica, Mirta Iriondo gestiona el único organismo nacional que aún no reincorporó a ningún despedido del macrismo. El 13 de febrero de 2020 hicimos el primer corte para que nos reciba la funcionaria, pero después no pasó más nada”

Agregó que esta situación contrasta con “las de las fábricas militares de Río Tercero y Villa María donde casi llegamos al 100% de los reincorporados; en la CNRT; en la Secretaria de Agricultura Familiar; y en el INTI. A pesar que nosotros no caracterizamos igual a este gobierno que al anterior, FADEA nos muestra que muchas de las políticas respecto a los trabajadores no cambiaron”.

También planteó que “es necesario que el Consejo Directivo Nacional convoque a un plenario de delegados y delegadas de los organismos de todo el país para discutir con qué fuerza vamos a la paritaria, dónde vamos a tensar. Por más que nos digan que el acuerdo con el FMI no incluye ajuste sabemos que no es así, porque reducir el gasto público implica ajustar, no solo en el pueblo trabajador sino particularmente en nuestro caso como estatales”.

“La mayoría de los que estamos acá cobramos salarios por debajo de la línea de la pobreza, ya que el informe de INDEC dice que para no ser pobre hay que cobrar 76 mil pesos, también hay compañeros debajo de la línea de la indigencia con salarios de 30 mil pesos, como en el IOSFA. Estamos lejos de donde queremos porque fueron muchos años donde perdimos poder adquisitivo, mientras que la inflación sigue creciendo”, señaló.

OTROS RECLAMOS

-Participar activamente en la marcha del 8 de febrero contra el FMI.

-SAF: frente al desmantelamiento es necesario un plan de lucha nacional.

-Rechazo al acuerdo con el FMI y sumarnos a la campaña “No al pago de la deuda”.

-Realizar campañas de afiliación e impulsar la denuncia sobre la falta de cumplimiento del cupo travesti-trans y de discapacidad en el Estado.

-Se propuso un encuentro de juventudes de ATE Córdoba.

-Pedir al Consejo Directivo Nacional un plenario nacional de delegados de organismos nacionales.

-Reclamo de una recomposición salarial del 60% porque venimos corriendo a la inflación.

—