ATE anunció un paro en rechazo a los vetos anunciados por el Gobierno

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó este jueves que realizará un paro en rechazo a los vetos que llevó adelante el presidente Javier Milei sobre las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

Mediante un comunicado, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, manifestó que el Gobierno Nacional “provocó una crisis terminal en el sistema sanitario público” y que, particularmente, el veto a la Emergencia Pediátrica “afecta el acceso a la salud de toda la población”, mientras que el desfinanciamiento universitario hace lo propio con la comunidad educativa.

En la misma línea, informó que, en las próximas horas, ATE convocará a realizar varias asambleas, con el fin de “definir el día y la modalidad de la protesta” en todo el país.

“El equilibrio fiscal no puede ser a cualquier costo. Tenemos que evitar que se termine de destruir el sistema de salud, se cierren los hospitales y los trabajadores y pacientes queden en la calle. Se han recortado todas las partidas presupuestarias de los hospitales y, por eso, tenemos que ir a una huelga nacional para rechazar los salarios de hambre de los trabajadores hospitalarios y denunciar la situación límite que se vive a partir de la falta de insumos y medicamentos”, indicó Aguiar.

Asimismo, expresó que la gestión del presidente Milei “se empecina en negar el mensaje de las urnas” porque los ciudadanos votaron para que “se frene el ajuste” y con el objetivo de exigirle al Gobierno “que se apague la motosierra” en el Estado: “Milei encabeza una gestión que agoniza y nosotros lo tenemos que seguir confrontando en las calles”, agregó.

Desde ATE, destacaron que las leyes, aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación declara, por un lado, “la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años” y, por otro, le ordena al Estado Nacional “la inmediata asignación de recursos”, incluyendo una “recomposición salarial del personal público”.

PARO EN EL GARRAHAN

Trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron un nuevo paro que comenzará el viernes 12 a las 7.00, en rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica y aseguraron que al presidente Javier Milei “lo van a vetar en las calles”.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, confirmaron la realización de una asamblea para este viernes, dónde acordarán los pasos a seguir; también informaron una conferencia de prensa en el mismo hospital para el próximo lunes 15.

“Vamos a proponer en la asamblea, entre otras iniciativas, que el lunes 15 convoquemos a una conferencia de prensa de todos los sectores que apoyan la causa del Garrahan, la Salud Pública y la Universidad, consensuada en un Cabildo Abierto de más de 30 organizaciones, para que diputados y senadores traten urgente los vetos”, manifestaron los trabajadores de APyT.

Asimismo, indicaron que cuando se traten los vetos en Diputados convocarán “masivamente” a la sociedad a manifestarse, en las inmediaciones del Congreso “y en todas las plazas del país”: “El pueblo ya votó y fue a favor del Garrahan y la Universidad Pública”, agregaron.

Para finalizar, recordaron que todo el equipo médico y no médico del Garrahan se adherirá al cese de actividades, desde el viernes 12 a las 7.00hs, durante 24hs. y sólo contarán con asistencia en internaciones y guardia.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.