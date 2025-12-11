Conéctate con nosotros

Ataque a los derechos de los trabajadores: Milei busca un tratamiento exprés de la Ley de Reforma Laboral

La senadora nacional Patricia Bullrich. (Foto: Emilio Rapetti / Télam / Archivo).

El presidente Javier Milei regresó este jueves de su viaje a Oslo, en Noruega, y firmó el proyecto de Reforma Laboral, que fue enviado al Congreso para un tratamiento exprés en el Senado. El mandatario aterrizó pasadas las 8 luego de asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a venezolana María Corina Machado, una dirigente opositora al gobierno de Nicolás Maduro, que cuenta con apoyo de Estados Unidos.

Ya de vuelta en el país, el mandatario oficializó el envío del proyecto de reforma laboral y designó a tres interlocutores como los voceros oficiales para defender y explicar la iniciativa.

Los elegidos son el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

El Gobierno giró el proyecto de reforma laboral al Senado, donde quiere un tratamiento exprés aunque para eso deberá construir una mayoría junto a sus aliados.

El objetivo de la bancada de la Libertad Avanza (LLA), que preside Patricia Bullrich, era tratarlo este jueves en comisiones, pero debió demorarse la apertura del debate hasta el martes, por lo cual recién podrá abordar la iniciativa en el recinto cerca de fin de año.

Fuentes legislativas informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el primer objetivo es comenzar a armar las mayorías para tener los 37 votos que permitan aprobar la iniciativa que establece modificaciones regresivas en las leyes de Contrato de Trabajo, el régimen de asociaciones sindicales, el sistema de negociación colectiva y los derechos laborales.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

