Ataque a la Libertad de Expresión: Una resolución judicial trata de frenar la difusión de audios grabados en Casa de Gobierno

El Gobierno denunció este lunes ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios grabados en Casa Rosada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en tanto un juez del fuero Civil y Comercial ordenó el “cese inmediato” de la difusión de ese material. Tanto las presentaciones del gobierno como la resolución judicial configuran un ataque la libertad de expresión. Incluso, el Ejecutivo reclamó a la Justicia el allanamiento de medios de comunicación y el secuestro de celulares de los periodistas que dieron a conocer los audios.

Con estos movimientos, el gobierno estaría tratando de generar un nuevo foco de tensión comunicacional para invisibilizar la denuncia de supuesta corrupción en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que reveló el ex interventor de ese organismo, Diego Spagnuolo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en su cuenta de X que el Gobierno “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”. La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y quedó radicada en el Juzgado Federal 12.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, indicó el funcionario.

Minutos después, Adorni volvió a utilizar X para celebrar la resolución del juez en lo Civil y Comercial Alejandro Patricio Maraniello, al consignar que “la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

En efecto, el magistrado dictó una medida cautelar que prohibió la publicación del material difundido el pasado 29 de agosto, por medio de una resolución en la que ordenó el cese de la difusión “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

“Decrétase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”, indicó la resolución.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispuso que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Llamativamente el organismo designado para hacer efectiva la decisión no tiene jurisdicción sobre medios digitales, como el canal de streaming que emitió los audios.

La medida busca frenar la polémica iniciada el viernes pasado con la filtración de un breve clip en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir “unidad” en la interna libertaria. El material fue publicado en el canal de streaming “Carnaval”.

Desde Presidencia señalaron que la difusión de los audios de Karina Milei en el canal de streaming ‘Carnaval’ tuvo como objetivo “generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales”.

“Entre los responsables identificados se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino -que además es tesorero de la Asociación del Futbol Argentino (AFA)-, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino”, agregaron.

La denuncia del Gobierno hizo hincapié en “la gravedad de los hechos denunciados, consistentes en la captación, edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina de audios obtenidos mediante prácticas de espionaje ilegal”, por lo que solicitó una “medida cautelar urgente la prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de dichos registros, y de todo otro elemento relacionado con la maniobra ilícita, en resguardo de la legalidad, la vigencia del Estado de Derecho y la transparencia de los procesos democráticos”.

En el escrito de 20 páginas, redactado por el Ministerio de Seguridad, se describió una “operación de inteligencia clandestina” con patrones “rusos y chavistas”, destinada a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña.

QUÉ DIJO PATRICIA BULLRICH

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elevó este lunes la tensión en torno a la filtración de los audios de Karina Milei al asegurar que el Gobierno denunció a “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos” por el hecho y sugirió que también podría haber “incidencia de Venezuela”.

En diálogo con el programa “Pan y Circo” de Radio Rivadavia, la ministra calificó la grabación ilegal en la Casa Rosada como “algo inédito e increíble” que pone al país en una “situación de indefensión”. Bullrich afirmó que se trata de una “impresionante maniobra de inteligencia” y se comprometió a “trabajar a fondo” para esclarecerla.

La funcionaria describió la estrategia de los responsables como una tortura psicológica, al señalar que planean entregar la grabación “en pedacitos, como si fuese una serie”. Además, enmarcó el episodio dentro de una ofensiva mayor contra el Gobierno.

Bullrich también reveló las estrictas medidas de seguridad que ya se toman en el Ejecutivo para evitar filtraciones, al confirmar que “en las reuniones de gabinete ningún funcionario entra con el teléfono”. Finalmente, prometió una dura respuesta del Gobierno ante lo que considera un ataque de “la mafia”. “La verdad no se defiende sola. Vamos a defender la verdad a muerte”, concluyó.

La ministra de Seguridad aseguró que quienes filtraron los audios “no son periodistas” sino parte de una “mafia” que busca desestabilizar al Gobierno. En una conversación con Jonatan Viale, Bullrich explicó por qué, a su criterio, la difusión del material no es un acto periodístico: “Un periodista, si recibe un audio, primero habla con la fuente. Pero si dice: ‘Lo voy a pasar 60 días seguidos’, está siendo parte de un intento de desestabilización”, sentenció la ministra.

El periodista Jorge Rial, cuyo programa en C5N y su canal de streaming Carnaval han sido centrales en la publicación de los audios, recogió el guante y le respondió directamente a través de sus redes sociales. Acusó al gobierno de Javier Milei de ir “directo contra la libertad de prensa y expresión” y calificó la denuncia oficial como una “intolerable amenaza”.

Rial desestimó la teoría de una conspiración y aseguró que las filtraciones no son más que el reflejo de la “propia interna” del Gobierno. Lejos de retroceder, advirtió que es “imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado” y concluyó: “Hacemos Periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia”.

LAS DENUNCIAS CONTRA EL JUEZ

El juez Civil y Comercial Federal, Alejandro Patricio Maraniello, quien este lunes dictó una medida cautelar para prohibir a los medios de comunicación la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había sido acusado por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales por abuso de poder, acoso sexual y el supuesto desvío de fondos para una organización judicial que preside.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

