Con la presencia de Maqueda, asumió Pablo Montesi, el nuevo juez Federal de San Francisco

El nuevo juez Federal de San Francisco, Pablo Montesi, juró y asumió su cargo en un acto que se desarrolló este lunes en la Tecnoteca Municipal de la ciudad de San Francisco.

El acto fue presidido por el Vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Guillermo Sánchez Torres.

Participaron de la actividad, la Presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Graciela Montesi; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda; la senadora nacional Alejandra Vigo (PJ); la diputada nacional, María Soledad Carrizo (UCR); el intendente de San Francisco, Damián Bernarte; los consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación, Alberto Lugones y Alejandra Provítola; el ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba, Eduardo Luis Acastello; el secretario de Integración Regional, Jorge Montoya; el ministro del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, Sebastián López Peña; la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Laura Matilde Echenique; el ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia, Julián López; y el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado.

También estuvieron presentes los jueces federales, Alejandro Sánchez Freytes, Carlos Arturo Ochoa (Río Cuarto), Roque Ramón Rebak (Villa María), Miguel Hugo Vaca Narvaja y Sergio Aníbal Pinto; el secretario General de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Julio Piumato; el fiscal de Delitos Complejos de San Francisco, Bernardo Alberione; la presidenta del Colegio de Abogados de San Francisco, Mónica Raquel Gilli; y la Jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, entre otras autoridades nacionales, locales y regionales.

Montesi compartió la terna de aspirantes al cargo con Eduardo Luis Rodríguez y Oscar Tomás Vera Barros. Todos habían sido designados en abril del 2022 para desempeñarse como conjueces de la Cámara Federal. El pliego del ahora juez, propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, fue aprobado por el Senado de la Nación por unanimidad.

El juzgado de San Francisco estaba vacante desde julio de 2018, cuando renunció el juez Mario Eugenio Garzón. En ese marco, Montesi se desempeñó como juez federal subrogante en San Francisco en reemplazo de Garzón. Alcanzó el cargo tras ser designado conjuez por un decreto de Macri y estuvo allí durante dos años. Luego fue reemplazado por el juez Roque Rebak, de Villa María, en 2020.

Montesi es abogado, egresado Universidad Nacional de Córdoba en el año 1987. Según la información oficial, ejerció como abogado del Banco de la Nación Argentina (BNA) y del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor). Además, se desempeña como profesor titular por concurso en la materia “Narcocriminalidad” de la Universidad Siglo 21 y como profesor titular por designación directa en la materia “delitos complejos” de la misma universidad.

Al finalizar el acto fue entrevistado por El Periódico de San Francisco. Allí afirmó que “la verdad es que estoy muy agradecido porque mi abuelo llegó acá, fue acogido por esta ciudad, mis padres nacieron acá y cuando me tocó llegar, me trataron y me recibieron súper bien, me sentí como en mi casa. Me tuve que ir porque la subrogancia duró dos años y siempre trabajé para volver porque juro que la pasé muy bien acá. Vamos a continuar lo que iniciamos hace dos años, entiendo que se trabajó mucho, que se hicieron muchas cosas y nos tocará combatir lo que haya que combatir”.

Luego, al ser consultado si el narcotráfico es el delito más complicado que deberá afrontar, teniendo en cuenta que San Francisco se encuentra en el límite con la provincia de Santa Fe, el juez expresó que “sí, aquí se trabaja muy bien, tenemos muchas fuerzas de seguridad como la Policía Federal, Gendarmería Nacional, la FPA, el Grupo ETER, la Policía de la Provincia. Trabajamos muy bien en coordinación con la Fiscalía de Delitos Complejos provincial, con el doctor (Bernardo) Alberione. La verdad que es un privilegio poder asumir esta función, poder estar acá y emplear todo lo que esté a mi alcance para poder combatir y darle a la sociedad y a la ciudad las respuestas que necesita. En mi etapa anterior realizamos muchísimos procedimientos de narcotráfico, hicimos muchos procedimientos de trata de personas, tanto laboral como sexual. Creo que ese es el camino, hay que trabajar con mucho entusiasmo, con mucho tiempo y dedicación”.

