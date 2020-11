Así era Diego: La anécdota del Turco Wehbe en el Mundial de Italia 90

El Turco Osvaldo Wehbe solía contar una anécdota de su viaje al Mundial de Italia 90, cuando la Argentina de Diego Armando Maradona obtuvo el subcampeonato, desafiando al Mundo FIFA y su presidente de entonces, Joao Havelange.

Wehbe viajó a Napoles para ver el partido de Argentina e Italia por las semifinales de aquel torneo. “El Turco” estaba en Roma y no tenía que transmitir ningún encuentro para Radio Continental, donde trabajaba con Víctor Hugo Morales, por eso partió en auto al sur de la península para estar en aquel legendario encuentro.

VER COBERTURA: Llora el mundo, llora el fútbol, llora la pelota: a los 60 años, murió Diego Armando Maradona.

Contó el relator y periodista fallecido el pasado 13 de agosto, que “cuando jugaba Argentina, lo transmitía Víctor Hugo Morales. Cuando Argentina no jugaba en Roma, que no lo hacía mucho, iba adónde jugaba. Viajábamos con “El Tony” Pintos, aquel peluquero que seguía a Boca. Un personaje “El Tony””.

Siguió diciendo Wehbe que “viajamos a Napoles en auto, el día anterior. Bueno, dijimos ¿dónde paramos? Entonces le digo, vamos al hotel donde para Argentina, que era el Paradiso. Llegamos pasado el mediodía y nos metimos al hotel. Antes no había todo este circo de acreditaciones y cosas así que hay ahora. Había muchos argentinos, me acuerdo. Nos quedamos ahí, en el hotel, en el hall, haciendo tiempo hasta que se hiciera la hora del programa que se transmitía desde Roma, a partir de las 7 de la tarde de Argentina. El programa era Competencias”.

Recordó que “no nos queríamos ir de ahí porque era un golazo abrir el programa desde el hotel de Argentina. Entonces, cada vez que veíamos un conserje o alguien con cara de vigilante nos íbamos a otro lado, medio a escondernos. Cerca de la hora del programa, “El Tony” fue y le dijo al conserje: ‘Mire si llaman por teléfono -no había celular en esa época, tampoco había muchos teléfonos, sólo una cabinita, donde te pasaban la llamada-, somos de Argentina, del programa Competencias, nos podrá pasar la comunicación’. Bueno, quedamos ahí esperando. Cuando empieza el programa, me pasan la llamada, voy a la cabinita y quedo a la espera de que Víctor Hugo nos dé entrada. No habíamos podido hacer nota, nada. Los jugadores, nadie había bajado, así que alguna macana íbamos a decir. Estábamos ahí”.

“Y cuando están por darme el pase al aire, se abre la puerta del ascensor, que estaba a dos metros de la cabinita, y baja Diego. Con la camiseta argentina puesta. Yo lo miro y él me mira, y veo que “El Tony” le explica. Me agarra, me abraza y se mete a la cabina. Cuando me habla Víctor Hugo, le digo: ‘Esto es un milagro. Y empezamos el programa con Diego antes del partido con Italia”, relató “El Turco” en la radio.

“Terminó la nota, nos quedamos con Tony e hicimos algunas notas más. Con el Checho (Sergio) Batista, (Pedro) Pasculli… Nos despedimos y dijimos: ‘¿Ahora dónde dormimos?’ En eso vuelve el Diego y le pregunta al Tony: ‘¿Ustedes paran acá?’, Tony le dice que no y Diego ahí nomás le responde: ‘Mirá, en el hall del tercer piso donde estamos nosotros, hay unos sillones, vayan para ahí. Yo les mando frazadas y almohadas. Duerman ahí’. Bueno, subimos al tercer piso, llegaron unas frazadas con almohadones y dijimos, bueno, acá nos quedamos. Al rato, llegaron (Pedro) Monzón y Batista y nos trajeron pizza y gaseosa de parte de Diego. Que puedo decir yo de Diego”, concluyó el querido Turco.

La anécdota fue contada por el mismo Wehbe en el programa Súper Deportivo. Aquí la historia completa de su propia e inolvidable voz:

EL MENSAJE DE DIEGO CUANDO FALLECIÓ EL TURCO

"Que en paz descanses, querido Turco Wehbe, un GRANDE entre los grandes relatores del fútbol argentino. Mis respetos a tu familia y a toda la provincia de Córdoba", fue el mensaje que Maradona publicó en su cuenta de Instagram en el pasado agosto.

