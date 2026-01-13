Asesinaron en Florencio Varela a “El Francés” Viarnes, el hombre que desató el narcoescándalo en Córdoba

El hombre que este domingo fue hallado asesinado de varios tiros en un descampado de Florencio Varela fue identificado y las autoridades lograron constatar que se trata de Juan Francisco “El Francés” Viarnes, quien tenía un pasado de estafas, delitos de todo tipo, y que operaba a ambos lados del mostrador, como delincuente y como informante y cómplice policial. El testimonio de Viarnes, abandonado por la cúpula de la Policía cordobesa en 2013, fue el detonante del “Narcoescándalo”, en el que se descubrió que los efectivos policiales operaban junto con narcotraficantes y que habrían intentado blanquear dólares de operaciones ilícitas.

El cuerpo de Viarnes fue encontrado este 11 de enero por personal del Comando de Patrullas de Florencio Varela durante una recorrida preventiva por las calles Holmberg y Paysandú, en un descampado de la zona. El hombre se encontraba recostado sobre su lateral derecho, sin signos vitales.

Al arribo del SAME, el médico interviniente constató el fallecimiento, mientras que personal de Policía Científica, junto a la UFI N°1, realizó las tareas de rigor. “La inspección del cuerpo permitió establecer la existencia de seis orificios de entrada compatibles con proyectilesde arma de fuego, todos localizados en la zona superior de la espalda, lo que indica que el ataque fue ejecutado por la espalda”, detallaron las fuentes consultadas.

Aunque la víctima no portaba documentación, gracias a la extracción de huellas dactiloscópicas se logró confirmar su identidad. No era una persona desconocida para el sistema judicial ni para el mundo policial. Se trataba de Juan Francisco Viarnes, argentino, de 66 años, una figura con un extenso prontuario penal y con un pasado directamente vinculado a causas resonantes de narcotráfico y corrupción policial, especialmente en la provincia de Córdoba.

“Entre sus señas particulares se destacaban un tatuaje de una flor de los vientos en la cara interna del antebrazo izquierdo, un piercing en el lóbulo de la oreja izquierda, cabello corto teñido de color claro y vestimenta prolija al momento del hallazgo”, explicaron.

Viarnes registraba numerosos antecedentes judiciales a lo largo de más de dos décadas.

INFORMANTE CLAVE DEL “NARCOESCÁNDALO”

Más allá de su prontuario, también adquirió relevancia nacional a partir de su rol como informante de la policía de Córdoba, y posteriormente como testigo central en uno de los mayores escándalos de corrupción policial vinculados al narcotráfico en esa provincia.

Según consta en la investigación judicial, “el Francés” fue informante y colaborador “informal” de la División Drogas Peligrosas de Córdoba. En ese rol, cuando fue detenido por pagar un auto con dólares falsos y ser abandonado por la cúpula policial, denunció a los altos mandos policiales, entre ellos al entonces jefe de Drogas Peligrosas, comisario Rafael Sosa, por vínculos directos con narcotraficantes, robos de estupefacientes, plantación de pruebas y cobro de coimas.

Sus declaraciones derivaron en la detención de Sosa, en el descabezamiento de la cúpula policial cordobés, y la renuncia del ministro de Seguridad provincial. El escándalo puso en jaque al gobierno de José Manuel De la Sota. Luego, este hecho generó una implosión de la policía cordobesa que derivaría en los saqueos de fines de 2013.

Para los investigadores, como Viarnes transitó durante años una zona gris entre el delito y la colaboración con fuerzas de seguridad, esto le generó amistades de poder, así como también enemigos. De esta manera, para el fiscal Darío Provisionato, de la UFI N°1, que quedó a cargo del caso, su crimen estaría ligado un ajuste de cuentas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

