Ascienden a 76 las muertes por fentanilo contaminado en Argentina y la cifra podría aumentar

Publicado

El juez federal Ernesto Kreplak. (Foto: Gentileza).

La investigación por la distribución de fentanilo contaminado en Argentina, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, confirmó que las muertes asociadas a este caso ascienden a 76, según informó el juez Ernesto Kreplak. Sin embargo, el magistrado advirtió que la cifra podría seguir en aumento, ya que se estima que unas 45.000 ampollas de un lote adulterado con bacterias multirresistentes fueron aplicadas en hospitales de distintos puntos del país.

En diálogo con medios radiales, Kreplak detalló que el caso se destapó tras registrarse la primera víctima fatal en el Hospital Italiano de La Plata. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) decomisó muestras de todos los lotes de fentanilo en circulación, confirmando la contaminación en dos de ellos. Mientras uno de los lotes tuvo alta circulación y se administró ampliamente, el segundo no llegó a aplicarse, ya que fue retirado a tiempo.

Gracias a un operativo de control, las autoridades recuperaron 115.000 ampollas en allanamientos y frenaron la aplicación de unas 30.000 que aún estaban en hospitales. “Hoy no circulan ampollas contaminadas”, aseguró Kreplak, buscando llevar tranquilidad a la población. No obstante, destacó una falencia clave: Argentina carece de un sistema de trazabilidad para el fentanilo, a diferencia de lo que ocurre con el uso ilegal de esta sustancia en Estados Unidos, donde se registran unas 50.000 muertes anuales.

La investigación avanza con el cruce de datos entre las ampollas administradas, historias clínicas y registros de fallecimientos para identificar víctimas no reportadas. Del lote más distribuido, que contenía 154.000 ampollas, se sabe que 1.300 se aplicaron solo en el Hospital Italiano de La Plata. “Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas”, admitió Kreplak, quien espera que el número de fallecidos crezca en los próximos días.

Por el momento, hay 24 personas bajo sospecha, aunque no se han reportado detenciones. “Es una causa extensa, compleja, con múltiples aristas. Estamos determinando las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias y directas”, explicó el juez. Se espera que esta semana haya novedades significativas en el caso.

