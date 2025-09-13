Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Argentina se opuso junto a EE.UU. e Israel: La ONU aprobó una resolución que impulsa crear un estado palestino

Publicado

En verde los que votaron a favor de la una solución de paz basada en dos estados: Israel y Palestina. En rojo, los que se opusieron, entre ellos Argentina. (Foto: Prensa ONU).

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este viernes una resolución que respalda la Declaración de Nueva York, que busca revitalizar la solución de dos Estados: Palestina e Israel, y el desarme de Hamas. El texto, impulsado por Francia y Arabia Saudita, y apoyado por decenas de países, obtuvo 142 votos a favor, diez en contra -entre ellos Israel, Estados Unidos y Argentina-, y doce abstenciones.

La Declaración de Nueva York establece “una hoja de ruta única para materializar la solución de dos Estados”, afirmó el representante de Francia al presentar la resolución, informó Naciones Unidas.

Ese documento pide el alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes, además del desarme de Hamás y su exclusión del gobierno de Gaza en favor de la Autoridad Palestina.

Turismo

La Declaración “pasa por el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano, la normalización entre Israel y los Estados árabes y el establecimiento de garantías de seguridad colectivas, incluido Israel”, precisó el embajador de Francia.

La votación de este viernes precede a la Cumbre convocada por Francia y Arabia Saudita para el 22 de septiembre en Nueva York, en la que Francia y otros países han prometido que reconocerán al Estado palestino.

Epec

Antes de la votación, el embajador israelí, Danny Danon, dijo que “esta Declaración unilateral no será recordada como un paso hacia la paz, sino sólo como otro gesto hueco que debilita la credibilidad de esta Asamblea”. Dijo que “Hamás es el mayor ganador de cualquier respaldo aquí hoy” y lo declarará “el fruto del 7 de octubre”.

Estados Unidos secundó la intervención israelí, aseverando que la resolución es un “golpe publicitario” equivocado. “Es un regalo a Hamas”, apuntó la representante estadounidense, y añadió que la conferencia para la solución de dos Estados ha prolongado la guerra en Gaza.

Telecom

Por su parte, el embajador palestino ante la ONU agradeció la adopción de la resolución, considerando que el mensaje de la Asamblea resuena alto.

En una breve intervención, el diplomático palestino invitó a todos los que “quieren la paz y el fin de la ocupación” a sumarse a la solución de dos Estados. “A los interesados en poner fin a la tragedia en Medio Oriente y salvar la vida de los niños ¡únansenos!”, llamó.

News

En sus comentarios en el segmento de apertura, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que “la cuestión central para la paz en Oriente Medio es la implementación de la solución de dos Estados, donde dos Estados independientes, soberanos y democráticos –Israel y Palestina– coexistan en paz y seguridad”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Análisis del editor

Elecciones en Buenos Aires: Un gobierno en estado de shock y frente al fantasma de la gobernabilidad

El resultado de la elección legislativa del domingo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, en las que el peronismo unido alrededor...

Hace 4 días

Noticias

Financiamiento universitario: Tras el veto presidencial, la oposición, gremios y estudiantes convocaron a una nueva marcha federal

Tras la comunicación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, la oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron...

Hace 2 días

Noticias

Comisión $Libra en Diputados: Apuntan contra la Oficina Anticorrupción por “cubrir” al presidente y citan a Karina Milei

La comisión investigadora $Libra volvió a reunirse este martes pese a la negativa del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de comparecer a...

Hace 3 días

Noticias

Elecciones en Buenos Aires: Francos felicitó a Kicillof por Whatsapp, pero desestiman que Milei vaya a recibir al gobernador

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le envió este lunes un mensaje por Whatsapp al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para felicitarlo por...

Hace 4 días