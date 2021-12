La noruega Equinor hará exploración off shore en el Mar Argentino

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aprobó la realización del proyecto Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte en las áreas denominadas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114, presentado por la empresa Equinor Argentina. Concretamente, las zonas se ubican frente a la Costa Bonaerense.

Así lo dispuso el ministro Juan Cabandie mediante la Resolución 436/2021, publicada en el Boletín Oficial, que declaró por concluida la suspensión de plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

En las tres áreas la empresa noruega es la operadora, y está asociada con las petroleras YPF y Shell en la CAN 100; con YPF en el CAN 108, mientras que no sumó socios para el área 114.

El proyecto encontró en los activistas ambientales y en la industria pesquera sus dos más grandes detractores, por el temor al impacto de las operaciones que en esta instancia llevará adelante solo tareas sísmicas para la recolección de datos, cuya evaluación permitirá decidir si hay potencial de producción comercial.

La norma tuvo en cuenta las presentaciones efectuadas por las distintas Cámaras y Asociaciones relacionadas a la actividad pesquera y lo expresado oportunamente en la Audiencia Pública N°1/21 por la mayoría de sus firmantes.

La empresa de origen noruego Equinor deberá dar “estricto cumplimiento a los términos del Plan de Gestión Ambiental” que forma parte del Estudio de Impacto Ambiental presentado en agosto pasado.

Además se deberá presentar el Informe Final de Monitoreo de Fauna Marina y Mitigación; e informar toda actualización del Plan de Gestión Ambiental (PGA).

El control y fiscalización del cumplimiento de la presente Declaración de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental será realizado por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, aclara la norma.

El incumplimiento de lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental será susceptible de aplicación del régimen disciplinario.

Por otra parte, la cartera de Ambiente declaró “abstracto” el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto por la empresa.

La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que la petrolera presentó para la adquisición de sísmica 3D en los bloques fue el motivo de la Audiencia Pública que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó en los últimos días de agosto y que demandó 3 jornadas de debate.

Más de 500 oradores inscriptos pasaron por la audiencia, los que alentaron un fuerte debate sobre la necesidad y conveniencia de este tipo de actividades.

El Estado nacional había adjudicó 18 áreas por unos 94.000 kilómetros cuadrados, de un total de 38 propuestas, que demandará una inversión inicial de u$s 720 millones.

Entre las empresas adjudicadas y que deberán cumplir con la misma instancia de Audiencia Pública para cada una de las áreas figuran petroleras como YPF, Qatar Petroleum, ExxonMobil, Total, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol, Wintershall, British Petroleum, Mitsui, ENI y Tullow.

