Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Apertura y desindustrialización: Flexibilizan el régimen de importación de autos eléctricos

Publicado

El Gobierno nacional flexibilizó el procedimiento para la importación de vehículos con motorización alternativa que cuentan con beneficios arancelarios y permitió que el cupo anual de unidades que no sea utilizado se transfiera al año siguiente. (Foto: Damián Dopacio / NA).

El Gobierno nacional flexibilizó el procedimiento para la importación de vehículos con motorización alternativa que cuentan con beneficios arancelarios y permitió que el cupo anual de unidades que no sea utilizado se transfiera al año siguiente. Además, otorgó la posibilidad de solicitar prórrogas para concretar el ingreso de los vehículos al país.

Los cambios establecen que la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial se encargará de las convocatorias y de la reasignación de los cupos no usados.

Por otro lado, se definió que la asignación de estas autorizaciones se basará en el mes estimado de nacionalización y en el menor precio ofrecido por los solicitantes, entre otros criterios técnicos.

Turismo

La información surge de la Resolución 22/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que procesó Agencia Noticias Argentinas.

El régimen mantiene la alícuota del 0% para el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) en vehículos cuyo valor FOB no supere los US$16.000.

El beneficio alcanza a autos eléctricos, híbridos y de celdas de combustible por un período de cinco años, con un límite máximo anual de 50.000 unidades para el conjunto del mercado.

La normativa especifica que los importadores podrán adelantar el ingreso de los vehículos, pero no podrán retrasarlo respecto a la fecha comprometida en su solicitud original.

Mackentor

Para obtener una prórroga en los plazos de nacionalización, las empresas deberán demostrar que las demoras responden a causas ajenas a su voluntad, tales como inconvenientes logísticos, aduaneros o de producción.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Iniciativa popular, esa fantástica herramienta de participación ciudadana ignorada por el gobierno

La reforma de la Constitución de Córdoba, en 1987 en sus arts. 30/31/32 incorpora una interesante institución propia de las democracias modernas. La iniciativa...

Hace 6 días

Noticias

Reforma laboral: La UOM reúne a gremios para enfrentar el proyecto oficialista

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, volverá a recibir este miércoles, a las 16, a dirigentes de gremios de la CGT que...

Hace 2 días

Noticias

Apertura y desindustrialización: Milei atacó a Paolo Rocca de Techint y lo trató de “Don Chatarrín”

El presidente Javier Milei calificó este martes como “Don Chatarrín” a Paolo Rocca, dueño del Grupo Techint, tras la polémica por la licitación de...

Hace 2 días

Noticias

Comercios en problemas: La ocupación de locales en CABA cayó al nivel más bajo desde la pandemia

La ocupación de locales comerciales en la Ciudad de Buenos Aires cayó a su nivel más bajo desde la pandemia de coronavirus, y el...

Hace 6 días