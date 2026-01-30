Apertura y desindustrialización: Flexibilizan el régimen de importación de autos eléctricos

El Gobierno nacional flexibilizó el procedimiento para la importación de vehículos con motorización alternativa que cuentan con beneficios arancelarios y permitió que el cupo anual de unidades que no sea utilizado se transfiera al año siguiente. Además, otorgó la posibilidad de solicitar prórrogas para concretar el ingreso de los vehículos al país.

Los cambios establecen que la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial se encargará de las convocatorias y de la reasignación de los cupos no usados.

Por otro lado, se definió que la asignación de estas autorizaciones se basará en el mes estimado de nacionalización y en el menor precio ofrecido por los solicitantes, entre otros criterios técnicos.

La información surge de la Resolución 22/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que procesó Agencia Noticias Argentinas.

El régimen mantiene la alícuota del 0% para el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) en vehículos cuyo valor FOB no supere los US$16.000.

El beneficio alcanza a autos eléctricos, híbridos y de celdas de combustible por un período de cinco años, con un límite máximo anual de 50.000 unidades para el conjunto del mercado.

La normativa especifica que los importadores podrán adelantar el ingreso de los vehículos, pero no podrán retrasarlo respecto a la fecha comprometida en su solicitud original.

Para obtener una prórroga en los plazos de nacionalización, las empresas deberán demostrar que las demoras responden a causas ajenas a su voluntad, tales como inconvenientes logísticos, aduaneros o de producción.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

