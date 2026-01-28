Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Apertura y desindustrialización: Cerró una empresa textil y hay 260 trabajadores despedidos

Publicado

La Textil Emilio Alal. (Foto: Gentileza Diario Norte).

La textil Emilio Alal, con más de un siglo de existencia, cerró sus plantas productivas de hilados y telas en Corrientes y Chaco, y despidió a 260 operarios. La compañía estaba dedicada a la fabricación de insumos para la industria del calzado, accesorios y talabartería, además de la producción de hilados de algodón y telas, consignó el diario El Litoral.

El nivel de producción del sector solo es comparable con los momentos más complejos de la pandemia. En octubre, la utilización de la capacidad instalada del sector descendió al 32,5%, lo que representó una baja de 4,6 puntos porcentuales respecto de septiembre y de 15,3 puntos frente a octubre de 2024.

El cierre se suma al de otras empresas del sector que en los últimos meses anunciaron cierres o reducciones de sus plantas, con caída en el empleo.

Turismo

La firma, con más de 100 años de trayectoria, dijo que la decisión responde al “actual contexto económico y comercial adverso”, cada vez más dominado por los importaciones.

La empresa dijo que hay problemas estructurales que “afectan la competitividad de la industria nacional”. Los directivos hablaron de un escenario inviable para la continuidad de sus operaciones y sin perspectivas de mejora en el corto y mediano plazo. La empresa cuestionó la apertura “indiscriminada” de importaciones de hilados, telas y prendas de vestir, tanto nuevas como usadas.

También apuntó contra la caída del poder adquisitivo; los altos costos financieros, laborales y energéticos; y la elevada carga impositiva. La compañía dijo que ese escenario “generó una pérdida significativa de competitividad para la producción nacional”.

Mackentor

Según la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad del sector registró una caída interanual del 24% en octubre de 2025, muy por encima del retroceso promedio de la industria manufacturera, que fue del 2,9% en el mismo período.

Desde diciembre de 2023, el sector textil acumuló una pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo registrados en todo el país.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Hay cinco detenidos: Vendían cocaína en un negocio de ropa interior

Dos mujeres y tres hombres fueron detenidos en el barrio Yofre Sud, en el noreste de la capital cordobesa, acusados de vender cocaína. La...

Hace 6 días

Noticias

Trump avanza en Venezuela: El Parlamento modifica la ley de hidrocarburos para permitir la participación privada

Después de secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por vía de una operación militar, el gobierno estadounidense logró que el Parlamento venezolano apruebe...

Hace 5 días

Noticias

Incendios: La UCR propuso incorporar el “ecocidio” al Código Penal y denunció al Gobierno por subejecutar fondos

La UCR propuso este jueves que la figura del ecocidio sea incorporada al Código Penal a través de una reforma que incluya los delitos...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Confirman los primeros casos de la temporada de dengue y chikungunya

El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba confirmó los primeros casos de la temporada de dengue y chikungunya, ambos importados por antecedentes...

Hace 5 días