Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Apertura y desindustrialización: Por las importaciones, en 2025 subió la venta de electrodomésticos

Publicado

En medio de la venta de electrodomésticos cerró el año con una expansión del 23% interanual en las ventas. (Foto: Damián Dopacio / NA).

En medio de un mercado que reporta caídas en el consumo en distintos sectores, el de electrodomésticos cerró el año con una expansión del 23% interanual en las ventas. Así, fue uno de los segmentos más dinámicos dentro de los bienes durables. La suba se produjo en un contexto marcado por la apertura de importaciones, mayor disponibilidad de productos y una baja sostenida de precios, de acuerdo con un informe de NielsenIQ.

Las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos fueron las principales impulsoras del crecimiento, con una suba del 36% anual, muy por encima del promedio del sector.

Este resultado posicionó a los electrodomésticos entre los grandes ganadores del año, en línea con otros mercados de bienes durables como autos y motos.

Turismo

El 2025 fue un año récord para las importaciones del sector, favorecidas por la desregulación del comercio exterior.

Esto permitió ampliar significativamente el surtido y el volumen disponible, especialmente en categorías que habían estado limitadas por restricciones a las importaciones en años previos, indicaron fuentes del sector.

Incluso, el incremento de la oferta derivó en deflación durante varios meses, llevando a valores históricamente bajos y a una caída del precio relativo de los electrodomésticos frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

CÓMO VARIARON LOS PRECIOS 

Entre noviembre de 2025 y noviembre de 2024, las heladeras registraron una baja del 39,5% en dólares y los lavarropas del 45%. En pesos, las caídas también fueron significativas: 10% y 18%, respectivamente.

Mackentor

DESPIDOS 

La llegada de productos importados impactó sobre la producción local. Las empresas redujeron sus plantillas y volúmenes de fabricación, como ocurrió con Whirlpool, que bajó la persiana en su planta de lavarropas en Pilar.

Eduardo Echevarría, Market CS Manager de NielsenIQ, dijo que “la combinación de mayor oferta, precios más bajos en términos relativos y un sistema financiero más activo en crédito al consumo generó un escenario muy favorable para la recuperación del sector”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Iniciativa popular, esa fantástica herramienta de participación ciudadana ignorada por el gobierno

La reforma de la Constitución de Córdoba, en 1987 en sus arts. 30/31/32 incorpora una interesante institución propia de las democracias modernas. La iniciativa...

Hace 6 días

Noticias

Reforma laboral: La UOM reúne a gremios para enfrentar el proyecto oficialista

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, volverá a recibir este miércoles, a las 16, a dirigentes de gremios de la CGT que...

Hace 2 días

Noticias

Apertura y desindustrialización: Milei atacó a Paolo Rocca de Techint y lo trató de “Don Chatarrín”

El presidente Javier Milei calificó este martes como “Don Chatarrín” a Paolo Rocca, dueño del Grupo Techint, tras la polémica por la licitación de...

Hace 2 días

Noticias

Comercios en problemas: La ocupación de locales en CABA cayó al nivel más bajo desde la pandemia

La ocupación de locales comerciales en la Ciudad de Buenos Aires cayó a su nivel más bajo desde la pandemia de coronavirus, y el...

Hace 6 días