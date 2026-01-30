Apertura y desindustrialización: Por las importaciones, en 2025 subió la venta de electrodomésticos

En medio de un mercado que reporta caídas en el consumo en distintos sectores, el de electrodomésticos cerró el año con una expansión del 23% interanual en las ventas. Así, fue uno de los segmentos más dinámicos dentro de los bienes durables. La suba se produjo en un contexto marcado por la apertura de importaciones, mayor disponibilidad de productos y una baja sostenida de precios, de acuerdo con un informe de NielsenIQ.

Las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos fueron las principales impulsoras del crecimiento, con una suba del 36% anual, muy por encima del promedio del sector.

Este resultado posicionó a los electrodomésticos entre los grandes ganadores del año, en línea con otros mercados de bienes durables como autos y motos.

El 2025 fue un año récord para las importaciones del sector, favorecidas por la desregulación del comercio exterior.

Esto permitió ampliar significativamente el surtido y el volumen disponible, especialmente en categorías que habían estado limitadas por restricciones a las importaciones en años previos, indicaron fuentes del sector.

Incluso, el incremento de la oferta derivó en deflación durante varios meses, llevando a valores históricamente bajos y a una caída del precio relativo de los electrodomésticos frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

CÓMO VARIARON LOS PRECIOS

Entre noviembre de 2025 y noviembre de 2024, las heladeras registraron una baja del 39,5% en dólares y los lavarropas del 45%. En pesos, las caídas también fueron significativas: 10% y 18%, respectivamente.

DESPIDOS

La llegada de productos importados impactó sobre la producción local. Las empresas redujeron sus plantillas y volúmenes de fabricación, como ocurrió con Whirlpool, que bajó la persiana en su planta de lavarropas en Pilar.

Eduardo Echevarría, Market CS Manager de NielsenIQ, dijo que “la combinación de mayor oferta, precios más bajos en términos relativos y un sistema financiero más activo en crédito al consumo generó un escenario muy favorable para la recuperación del sector”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.