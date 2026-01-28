Conéctate con nosotros

Apertura y desindustrialización: Milei atacó a Paolo Rocca de Techint y lo trató de “Don Chatarrín”

Publicado

El presidente Javier MIlei durante un acto reciente. (Foto: Prensa / Archivo).

El presidente Javier Milei calificó este martes como “Don Chatarrín” a Paolo Rocca, dueño del Grupo Techint, tras la polémica por la licitación de caños para el gasoducto de Vaca Muerta que la empresa perdió frente a una compañía de la India. El cruce se originó porque Techint podría presentar una denuncia por “dumping” contra la compañía india, a la que acusa de fabricar los tubos con acero chino subsidiado. 

Lo hizo a través de un posteo en X, luego de que Techint dejara trascender que podría avanzar en un recurso antidumping.

Según publicó el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, la oferta de la empresa ganadora estuvo un 40% por debajo de la realizada por la firma que lidera Rocca.

Sturzenegger defendió el resultado dado el beneficio que representa para el costo de la obra. Si bien la licitación fue entre empresas privadas, el desplazamiento del grupo Techint es de alto impacto político, ya que es la empresa industrial más grande del país.

El proyecto es para la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 480 a 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

La firma de la India, Welspun, superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

