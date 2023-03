Martín Gill: “En la ampliación de oportunidades está el sentido de la política”

El intendente de Villa María, Martín Gill, puso de manifiesto conceptos sobre el proyecto político que encabeza al frente del Ejecutivo municipal: “Cada villamariense es el motor esencial de esta ciudad que crece, se desarrolla y da oportunidades, porque en la ampliación de las oportunidades está el sentido de la política”. La definición formó parte del discurso de apertura de sesiones ordinarias 2023 del Concejo Deliberante.

El mandatario tuvo palabras de agradecimiento a los gobiernos provincial y nacional por el acompañamiento y el “reconocimiento para que Villa María siga siendo uno de los centros urbanos más progresistas”.

Respecto al tiempo transcurrido como cabeza del Ejecutivo, Gill señaló que “podemos mirar atrás y sentir que esta tarea no fue en vano, nos tocó tomar decisiones para incluir a todos, para construir puentes, para seguir siendo una comunidad organizada que permita el desarrollo integral”.

“Solo he tenido una meta desde el primer día, y la voy a tener hasta el último: gestionar, gestionar y gestionar para que la ciudad crezca, para que los servicios lleguen a todos, para que la educación sea el motor efectivo de la movilidad ascendente, para que como ciudad asumamos desafíos”, expresó el jefe comunal.

Luego hizo un llamamiento para avanzar en la “constitución de formas de democracia más igualitarias y más participativas”. En este sentido, Gill planteó como objetivo “avanzar hacia aquellas formas de inclusión política, de acuerdos más amplios, donde el desafío sea unidad en la diversidad”.

Apuntó además, que “aspiramos a una provincia cada vez más grande, a una nación que nos congregue a todos, y es por eso que no deben buscarnos para dividir, ahí no me van a encontrar. La principal agenda política de este tiempo será seguir gestionando hasta el último día de mandato”.

LOS PRINCIPALES ANUNCIOS

Gill realizó una serie de anuncios durante su discurso. Los principales son los siguientes:

-“Jerarquizaremos la tarea de más de 200 mujeres que forman parte de la coordinación, docencia y maestranza de los jardines municipales, por eso remitiremos al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permita implementar una carrera docente, en un trabajo articulado con la Secretaría de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia y la Subsecretaría de Educación Inicial”.

-“Sabemos que la educación más importante es la que transcurre durante los primeros mil días de vida, y por eso mantenemos una preocupación permanente en posicionar a la educación inicial como una de las principales políticas de Estado. Cuando comenzamos la gestión, la ciudad contaba con 32 salas maternales, y este año hemos alcanzado un total de 70 jardines que contienen diariamente a alrededor de 1.400 niños y niñas. Esto nos impulsa a seguir hacia adelante, y por eso estamos trabajando en la construcción de nuevos jardines en barrios Nicolás Avellaneda, y en el predio donde se radicará el Centro de Gestión Ambiental, al mismo tiempo que se avanza en el proceso licitatorio de un nuevo jardín en barrio Padre Mugica. Una vez culminada cada una de estas obras, dejaremos una ciudad con 16 jardines maternales y 80 salas en cada rincón”.

-Destacó la municipalización del Servicio 107 que alcanza 900 salidas promedio haciendo uso de las dos nuevas ambulancias recientemente incorporadas. Resaltó también la “importancia de contar con un dispositivo que permite brindar alrededor de 40 mil prestaciones mensuales en los 13 CAPS y en la Asistencia Pública”. En esa línea, apuntó la inminente puesta en marcha de dos nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) radicados en el Parque Industrial Logístico y Tecnológico (PILT) y en el predio de HiperAmma, a los que se sumará una nueva sede sanitaria en la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) con el objetivo de dar respuesta a las demandas existentes en cada uno de los sectores.

-Detalló la incorporación de nuevo equipamiento destinado a la Tecnoteca por un total de 5 millones de pesos. También, en materia cultural destacó la favorable implementación del programa Mis Primeros Libros “que promueve la lectura y el aprendizaje como vacuna social, y mediante el cual ya hemos entregado más de 500 bibliotecas a familias de recién nacidos junto a su DNI y carnet de socio de la Biblioteca Municipal”.

-Dijo que las actividades de verano generaron empleo y movilidad económica. En este marco, mencionó el Festival Internacional de Peñas, los festivales del Acordeón, Tango, Multicultural, del Adulto Mayor, Costa Explota y Recorrido Peñero como parte de las propuestas que “hicieron posible vivir un enero y febrero con la actividad turística y cultural más grande de los últimos tiempos, congregando en la ciudad el paso de más de 400 mil personas de todos los puntos del país”.

-“Hemos tramitado el acta de incorporación al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares) del polígono ubicado en el sector contiguo a Los Chaleses, en el marco de un proyecto arquitectónico, social e interdisciplinario, para otorgarle condiciones de vida digna a las 250 familias que alberga”.

-Indicó que se llevará adelante la construcción de 44 viviendas establecidas en el sector costero de barrio Las Playas, para brindarles una unidad habitacional a estas familias que representan los casos de emergencia extrema registrados en la ciudad en materia de acceso a la vivienda.

-Informó que “tras haber superado todas las etapas correspondientes”, de licitación, corrección del proyecto y anexos de obras complementarias, “se firmó el acta para dar inicio a la obra del edificio del Programa Procrear, que permitirá el acceso a la vivienda de 80 familias”. La infraestructura en cuestión se emplazará en el espacio contiguo a la Terminal de Ómnibus y contará con 82 unidades habitacionales de 60 metros cuadrados cada una.

-El jefe comunal resaltó los trabajos que se encuentran en ejecución para instalar las 52 cámaras recientemente adquiridas, que se suman a las 250 ya existentes. “A partir de esta incorporación, el Centro de Monitoreo Municipal estará dotado de una cámara cada 296 habitantes, lo que permitirá una mayor videovigilancia y mejor seguridad para todos los vecinos”.