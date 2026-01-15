Apagón en el AMBA: Hubo más de 800 mil usuarios afectados

Más de 840 mil usuarios de Edenor se vieron afectados por un apagón en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en una jornada donde la sensación térmica superó los 36°. Por su parte, Edesur también tuvo más de 54 mil usuarios sin servicio. Se trata del segundo apagón en dos semanas, el anterior se produjo en la zona de concesión de Edesur, el pasado 31 de diciembre, y afectó a 1.083.000 usuarios. Hasta las 20, el gobierno no había informado sobre la causa de la interrupción del servicio eléctrico.

Hasta el momento se vieron perjudicados usuarios de los barrios porteños de Colegiales, parte de Caballito, Recoleta, Belgrano, Once, Paternal, Villa del Parque, Balvanera y Villa Urquiza. Mientras que en la zona norte del conurbano bonaerense se generaron reclamos desde Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. Mientras que en el oeste hubo interrupciones del servicio en Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

La línea D de subte permaneció con servicio interrumpido, mientras que la H presentó demoras, ambas por falta de suministro eléctrico. Actualmente, los dos recorridos cuentan con servicio normalizado.

“Salieron de servicio las cuatro líneas de 220 KV Morón – General Rodríguez de Edenor y se perdieron 3.000 MW aproximadamente”, indicaron a Noticias Argentinas fuentes de la Secretaría de Energía. Además, se supo que el suministro comenzó a normalizarse.

Por la falta de energía, el funcionamiento de los trenes también se vio afectado, por tanto, la línea Mitre interrumpió los ramales de José León Suárez y Bartolomé Mitre, mientras que el Tren de la Costa se encuentra con servicio totalmente interrumpido. Por su parte, las formaciones de la línea San Martín circulan con demoras y el Sarmiento mantuvo su frecuencia habitual sin inconvenientes.

El comunicado oficial al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas indicó: “A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado”.

“La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro”, continuó el escrito.

En línea, enfatizaron: “Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido”.

POR QUÉ SE PRODUJO EL APAGÓN

El apagón se produjo por una falla en la Estación Transformadora de Morón de Edenor. En total, se perdieron 3000 MW, alrededor de un 30% de lo que consume el AMBA. Así lo aseguraron fuentes del sector eléctrico a distintos medios.

Por el inconveniente en la subestación de Morón, se desengancharon turbinas de generación TV9 de la central térmica (CT) Puerto Nuevo (272 MW) y las turbinas TV10, TG11 y TG12 (619 MW) de la CT Puerto. También se desengancharon las máquinas TG3 y TG4 de la Central Térmica Matheu de 116 MW y la turbina TV06 de la CT Puerto Nuevo (184MW), según publicó el portal especializado Econo Journal.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

