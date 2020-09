Álvarez Agís: "El desdoblamiento cambiario no es una solución al problema del dólar"

El ex viceministro de Economía y director de PxQ, Emanuel Álvarez Agís, aseguró ayer que "el desdoblamiento cambiario no es una solución al problema del dólar", y que una política que combine la intervención en el mercado de bonos con mejores instrumentos en pesos y la recuperación del crédito comercial debería ser el camino para cerrar la brecha con las cotizaciones paralelas.

En ese sentido, rechazó una salida a través de una devaluación ya que el país no enfrenta un problema de apreciación, sino más bien un estrés financiero por la precancelación de créditos por parte de las empresas y la compra de dólares dentro del cepo.

"El desdoblamiento no es una solución al problema del dólar, y digo que no porque no creo que haya nadie que esté dispuesto a vender sus dólares a un tipo desdoblado que sólo seis países del mundo tienen", aseguró Álvarez Agís en una conferencia virtual organizada por Quinquela Fondos.

Y agregó: "Mi impresión es que nadie va a largar un dólar de oferta en el tipo de cambio financiero, cuyo valor se iría al demonio y que los mismos que ahora proponen desdoblar para cuidar las reservas serán los mismo que pidan venderlas porque el financiero está muy alto".

Consultado sobre la posibilidad de un cierre de las brechas entre las cotizaciones del dólar oficial y el que se consigue a través de operaciones en la bolsa (CCL y MEP), el economista rechazó esa salida por el alto nivel de pasaje a precios y la tasa de inflación de partida.

Al mismo tiempo, calificó de "suicida" y "una locura" el esquema vigente de flotación administrada en el oficial y de flotación libre en el paralelo.

Por ello sostuvo que, para cerrar la brecha, es necesario trabajar en la venta de bonos por parte del Banco Central para bajar el CCL, pero incluir también medidas estructurales para mantenerla en el tiempo.

"Hay que sacar combustible a la brecha siendo más agresivo en la oferta de instrumentos en pesos, absorbiendo liquidez y dejando de mirar cómo restringir la demanda y mirar cómo hacer crecer la oferta", afirmó Álvarez Ágis.

"No hablo del crecimiento de exportaciones, sino para que todo el crédito comercial externo que era de US$10.000 millones empiece a recomponerse. Si no frenamos esa dinámica, todas las estrategias tienen patas cortas", aseguró.

Por otra parte, en cuanto a la dinámica de salida de la crisis del coronavirus (Covid-19), sostuvo que la economía tendrá "un rebote respecto de los horribles indicadores de abril", pero que "muy probablememte ese rebote se empiece a amesetar ya que la demanda se está recuperando mucho más lento".

"El coronavirus implicó una destrucción fuerte del empleo, una caída fuertísima del poder adquisitivo de la mayor parte de la población y eso hace que la recuperación tenga mucho menos ritmo", sostuvo el economista.

En ese escenario, proyectó una caída fuerte del producto para 2020 que, "en el mejor de los casos, estará en un dígito" y que la recuperación en 2021 será "con un rebote de entre 4 y 5 puntos".

De hecho, aseguró que se Argentina lograse el "milagro" de, a partir de junio, crecer a la velocidad que lo hizo entre 2003 y 2005, tardaría casi tres años en recuperar el nivel de PBI de 2017.

"Es absurdo pensar que vamos a crecer de esta manera, con lo cual vamos a tardar más que eso en recuperarnos", cerró.

