Alta Gracia: Con Lucio Rojas, La Barra y Magui Olave se desarrolla el Encuentro de Colectividades

Desde el miércoles 5 hasta el domingo 9 de febrero de 2025 se realizará en Alta Gracia, Córdoba, el Encuentro de Colectividades, una de las fiestas más convocantes del verano cordobés. La actividad se desarrollará en el Predio de Colectividades y, además de la oferta cultural y gastronómica de las distintas comunidades migrantes que llegaron a nuestro país, ofrecer cinco noches con una importante grilla de espectáculos. La entrada es gratuita hasta completar la capacidad del predio de colectividades.

En la apertura, el miércoles 5 de febrero, se destaca la participación del Indio Lucio Rojas; mientras que el jueves 6 estarán La Barra y el Flaco Pailos; y el domingo 9, Magui Olave.

El Encuentro, según adelantó el municipio, abrirá sus puertas a partir de las 18 horas, con la apertura oficial en el escenario principal a las 21 horas. El horario de cierre se estima en torno a las 3 de la mañana, dependiendo del flujo de público y las actividades de cada noche.

LA GRILLA

Miércoles 5 de febrero



-Indio Lucio Rojas

-Don Argañaraz

-Camilo Nicolás

-Negro Juan Y Los 33

-Pablo Lobo

-Pepe You y Marina Cornejo

Jueves 6 de febrero



-La Barra

-El Flaco Pailos

-Fernando Bladys

-Los Trajinantes

-Pichuco y Huatán

Viernes 7 de febrero



-Los Herrera

-Las 4 Cuerdas

-Los Pachecos

-La Bordona

-Benja Rojas

-Mala Specto

Sábado 8 de febrero



-Simón Aguirre

-La Clave Trio

-Román Ramonda

-Latin Jam

-Lele y Barracaleando

-Rodrigo Lima

Domingo 9 de febrero



-Magui Olave

-Juan Fuentes

-El Negro Videla

-Sol Fijo

-He Visto A Lucy

-Análogos

-Mixo Logia

-Los Ustedes

LO QUE HAY QUE SABER

ESTACIONAMIENTO

En el Predio del Ferrocarril: con ingreso por Agustín Aguirre y Av. del Libertador San Martín.

POR DÓNDE ENTRAR

Por el pórtico de la Av. Hipólito Irigoyen y por la calle Bolivia.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad que presenten en la boletería el certificado de discapacidad ingresarán en forma gratuita al sector del escenario dispuesto para eso. Si el certificado establece un acompañante, ingresará la persona con discapacidad junto al acompañante, los dos de forma gratuita. Si no lo establece, no podrá ingresarar al sector mencionado. No es necesario que saquen ni retiren entradas anticipadamente.

JUBILADOS Y PENSIONADOS

Los jubilados y pensionados ingresarán gratis presentando la tarjeta +60 o +65 a dicho sector.

DÓNDE VER EL ENCUENTRO DE COLECTIVIDADES

La Fiesta de Colectividades de Alta Gracia será transmitida en vivo de forma online. Además será televisada en vivo por la TV Pública y por Canal 10 de Córdoba.

Mas información en el siguiente LINK.

—

