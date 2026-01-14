Alpa Corral: Este sábado se realiza la 8° edición del Festival Provincial del Cordero

El sábado 17 de enero, se realizará la 8ª Edición del Festival Provincial del Cordero en la localidad de Alpa Corral. En ese marco, las autoridades de la localidad serrana presentaron la fiesta en la ciudad de Río Cuarto, este miércoles.

Cabe recordar que se trata de un evento gastronómico, cultural y musical que se iniciará a las 19.30 horas en el Polideportivo Municipal.

En la ocasión, habrá un patio de comidas especializado en cordero, donde más de 20 puestos gastronómicos asados, empanadas, guisos y postres innovadores, todo preparado con la frescura de los productores regionales.

Acompañando esta oferta culinaria, un paseo de artesanos con más de 75 stands expondrá productos únicos de la zona, desde textiles y cerámicas hasta mermeladas y artesanías en madera, ideales para llevar un pedacito de Alpa Corral a casa.

La programación de la Fiesta incluye a Grupo Ceibo; 5 Sentidos Folklore; Julián Oderiz; Felipe Gutiérrez; César Rojo; Fiesta Campero; y Bilogía (Claudio Toledo y Alejandro Ceberio).

La entrada general tiene un costo de $5.000, disponible en el ingreso al predio, e incluye participación en un sorteo especial con premios como una bicicleta rodado 29 y otros obsequios sorpresa.

Durante la presentación, el *Subsecretario de Deporte de Río Cuarto, Rodrigo Siravegna, dijo que “es una muy buena opción. Es muy importante para Alpa Corral y para la región la posibilidad de contar con este festival”.

Por su parte, la intendenta de Alpa Corral, Vanina González* , indicó que el festival está más que instalado en la zona y extendió la invitación a todos los vecinos de Río Cuarto: “Tendremos muy buenos puestos de gastronomía y una grilla de artistas muy importantes. Están todos invitados”, manifestó la jefa comunal.

