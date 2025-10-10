Allanaron la casa de Espert por las transferencias que recibió del presunto narco Fred Machado

La Policía Federal allanó este jueves la casa del diputado libertario José Luis Espert por supuestas transferencias de dinero del detenido empresario Federico ‘Fred’ Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y en espera de que inicie la extradición a Estados Unidos.

El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble de la calle Brasil 785 en la localidad bonaerense de San Isidro, según informaron fuentes judiciales.

Espert recibió a efectivos policiales que registraron su morada en medio de la causa que lo involucra con Machado por la transferencia de 200 mil dólares para su campaña de 2019.

La Cámara de Diputados había autorizado las medidas de prueba pedidas para allanar el domicilio y oficinas de Espert, a solicitud del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.

A mano alzada, el pleno de la Cámara aprobó constituirse en comisión y luego aprobó las medidas de prueba solicitadas por Mirabelli, con 215 votos afirmativos y tres abstenciones.

La autorización fue necesaria porque la ley de fueros le da inmunidad a los funcionarios electos por el voto popular, por lo que la Justicia no tiene facultades para allanar, registrar o secuestrar elementos del domicilio particular o despacho de cualquier legislador, a menos que la Cámara a la que pertenece lo autorice expresamente.

Durante el allanamiento, el abogado Alejandro Freeland, que representa a Espert, indicó que slaió del domicilio porque el juez no lo autorizó a ingresar. “Me voy afuera porque me aburro y estoy parado con el perro”, declaró el letrado a los medios presentes.

El defensor del legislador libertario sostuvo que esta indicación “no la vio en ningún caso” y que cree en está impulsado por “gente de la política” y por “los medios de comunicación que se subieron a un carro. Resulta que acá estoy, esperando a que el Señor Juez autorice al defensor a entrar al acercamiento”.

A su vez, se supo que Freeland es el mismo letrado que defiende a la droguería Suizo Argentina, investigada en el marco de la denuncias de supuestas coimas en la compra de medicamentos de funcionarios libertarios. Freeland hizo declaraciones a los medios sobre el allanamiento de la casa del diputado Espert, quien pidió licencia hasta el 8 de diciembre debido a la causa que tiene abierta por recibir aportes para su campaña del empresario Federico ‘Fred’ Machado.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

