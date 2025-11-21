Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Allanamiento en Río Cuarto: dos detenidos y un importante cargamento de droga y armas secuestrado

Publicado

Un operativo policial realizado este jueves por la tarde en el barrio 400 Viviendas de Río Cuarto terminó con la detención de dos personas y el secuestro de una significativa cantidad de droga, armas y elementos vinculados a un robo domiciliario.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en Pasaje Público al 3300, donde efectivos de la Departamental Río Cuarto cumplimentaron una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Control, Secretaría Nº 2. Como resultado, fueron aprehendidos un hombre de 31 años y una mujer de 24.

Incendios

Durante la inspección, los uniformados se encontraron con un arsenal y un volumen considerable de estupefacientes: 240 ladrillos de marihuana, dos de cocaína, tres armas de fuego de distintos calibres, municiones, dos chalecos balísticos, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

Turismo

Según fuentes policiales, parte de estos elementos estaría relacionado con la investigación de un robo denunciado días atrás.

En el operativo también participó la Fiscalía Federal de Río Cuarto, con apoyo de la Policía Federal Argentina, dada la magnitud del secuestro y la posible vinculación con delitos de competencia federal.

Epec

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el origen de los estupefacientes y el rol de ambos en los hechos que se investigan.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Mackentor

Telecom

El Valle

News

En este articulo:
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: El boleto de transporte urbano aumentó un 8,8% y ahora cuesta $1720

Desde la primera hora del sábado 15 de noviembre de 2025, la tarifa del transporte urbano de pasajeros pasará a costar $1.720 por viaje,...

Hace 7 días

Noticias

Llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por la denuncia de coimas en ANDIS

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue llamado a indagatoria en el marco de la causa que investiga...

Hace 7 días

Noticias

El gobierno bonaerense advirtió que el acuerdo comercial con Estados Unidos generará más desempleo

El gobierno bonaerense rechazó el acuerdo comercial alcanzado entre la Argentina y Estados Unidos y advirtió que provocará más desempleo en el distrito más...

14 noviembre, 2025

Noticias

Bancarios acordaron nuevo aumento salarial en línea con la inflación: Más de $1.950.000 en octubre

La Asociación Bancaria comunicó hoy la actualización salarial del 2,3% correspondiente a octubre, que queda con un salario inicial de $1.959.956,26 y se ubica...

Hace 7 días