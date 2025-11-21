Allanamiento en Río Cuarto: dos detenidos y un importante cargamento de droga y armas secuestrado

Un operativo policial realizado este jueves por la tarde en el barrio 400 Viviendas de Río Cuarto terminó con la detención de dos personas y el secuestro de una significativa cantidad de droga, armas y elementos vinculados a un robo domiciliario.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en Pasaje Público al 3300, donde efectivos de la Departamental Río Cuarto cumplimentaron una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Control, Secretaría Nº 2. Como resultado, fueron aprehendidos un hombre de 31 años y una mujer de 24.

Durante la inspección, los uniformados se encontraron con un arsenal y un volumen considerable de estupefacientes: 240 ladrillos de marihuana, dos de cocaína, tres armas de fuego de distintos calibres, municiones, dos chalecos balísticos, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

Según fuentes policiales, parte de estos elementos estaría relacionado con la investigación de un robo denunciado días atrás.

En el operativo también participó la Fiscalía Federal de Río Cuarto, con apoyo de la Policía Federal Argentina, dada la magnitud del secuestro y la posible vinculación con delitos de competencia federal.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el origen de los estupefacientes y el rol de ambos en los hechos que se investigan.

