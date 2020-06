Alfredo Cornejo sobre el espionaje ilegal: "No quiero defender a Macri porque no conozco la situación"

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, puso en duda la responsabilidad del ex presidente, Mauricio Macri, en las maniobras sobre espionaje ilegal y aseguró que "no quiere defenderlo" por desconocer detalles de la investigación.

"Que caiga quien caiga, si ha habido espionaje ilegal", sostuvo Cornejo, sobre la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. En declaraciones a radio Con Vos, el también diputado nacional y ex gobernador de Mendoza, reveló estar "enojado" con el ex presidente Mauricio Macri y al ser consultado sobre el posible involucramiento del ex mandatario en las maniobras de presunto espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, sindicales y periodistas, contestó: "no quiero defenderlo porque no conozco la situación".