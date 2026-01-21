Alerta en Chubut: Se reactivaron los incendios forestales por las altas temperaturas

Las altas temperaturas combinadas con las fuertes ráfagas de vientos provocaron en las últimas horas la reaparición de incendios forestales en Chubut. De acuerdo a la información oficial, los sectores en los que se encuentran activos focos ígneos son el Brazo Sur del Lago Menéndez y Lago Verde y Lago Rivadavia, en el Parque Nacional Los Alerces. Son alrededor de 280 las personas que participan de los trabajos en terreno para enfrentar un incendio forestal que presenta un comportamiento complejo por las características del terreno.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esta situación agravó la situación en el sur argentino y provocó que las autoridades provinciales y los equipos de bomberos refuercen las tareas de combate en varias zonas rurales y forestales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para diferentes sectores de Chubut, por lo que las condiciones climáticas adversas favorecen la propagación de las llamas que ya estaban activas y la iniciación de nuevos focos ígneos.

Brigadistas, aviones hidrantes y bomberos voluntarios trabajaban de manera coordinada para contener los frentes de incendio, mientras se evalúa la necesidad de solicitar apoyo a provincias vecinas o a la Nación para reforzar los operativos en sectores más complejos.

La reactivación de las llamas generó que se intensifiquen las medidas de prevención y las advertencias en comunidades rurales y en áreas boscosas.

En ese sentido, se recomendó a la población extremar los cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar nuevos focos, como uso de fuego al aire libre o chispas provenientes de maquinarias.

Asimismo, se realiza un seguimiento constante de los cambios meteorológicos para ajustar los operativos de combate y prevención.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.



