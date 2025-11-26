Conéctate con nosotros

Alerta amarilla por calor extremo en gran parte del país: qué zonas serán afectadas y cuáles fueron las más calurosas

Publicado

Las temperaturas elevadas son un problema para la actividad física.

La Argentina atraviesa una ola de calor temprana que anticipa un verano intenso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por altas temperaturas que alcanza a varias regiones del país, desde la Patagonia hasta el norte argentino, y advierte que las condiciones pueden ser peligrosas para los grupos de riesgo.

Según el Sistema de Alertas Tempranas, la advertencia rige para el norte de Río Negro, el este de Neuquén, el oeste de La Pampa, el este de Mendoza, el norte de San Luis y el noreste de Córdoba.

En el norte del país, las provincias afectadas son Salta y Jujuy. En paralelo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera que la temperatura supere holgadamente los 30 grados en los próximos días.

El SMN recordó que la alerta amarilla implica la posibilidad de efectos adversos moderados en la salud, especialmente en niños, niñas, embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Por eso, recomendó incrementar la hidratación, evitar la exposición solar entre las 10 y las 16, utilizar ropa clara y liviana, consumir frutas y verduras y reducir la actividad física durante las horas más cálidas.

Además, aconsejó evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, y prestar particular atención a los síntomas que pueden indicar un golpe de calor: sed intensa, piel seca, mareos, cansancio extremo, náuseas, vómitos, dolor de cabeza o desmayos. Ante cualquier señal, se debe buscar atención médica, llevar a la persona a un lugar fresco y ayudarla a bajar la temperatura.

Las localidades más calurosas del martes

El calor golpeó fuerte en el interior del país. De acuerdo con el ranking del SMN, Santiago del Estero volvió a liderar las marcas extremas con 38,4 grados, seguida de La Rioja con 38,1 y la capital catamarqueña con 37,9.

Otras ciudades también superaron los 35 grados, entre ellas:

  • Santa Rosa (La Pampa): 37,6

  • Chamical (La Rioja): 37,1

  • Villa Reynolds (San Luis): 37

  • San Ramón de la Nueva Orán (Salta): 36,8

  • Córdoba capital: 36,8

  • San Luis capital: 36,7

  • General Pico (La Pampa): 36,1

  • San Rafael (Mendoza): 36,1

  • Villa Dolores (Córdoba): 35,7

  • Río Cuarto (Córdoba): 35,1

También se registraron temperaturas elevadas en Formosa (34,1), Presidencia Roque Sáenz Peña (33,9), Mendoza (33,8), Neuquén (33,2), San Miguel de Tucumán (33,1) y San Salvador de Jujuy (33,1).

Con este escenario, el SMN anticipa que el calor se sostendrá en los próximos días, un preludio de un verano que podría llegar con temperaturas más altas que el promedio histórico.

