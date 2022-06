Cruce con CFK por planes sociales: Alberto respaldó a organizaciones sociales

El presidente Alberto Fernández expresó este martes un fuerte respaldo a las organizaciones sociales, valoró y agradeció su trabajo en la “contención” de los sectores más vulnerables durante la etapa más crítica de la pandemia de coronavirus y defendió su compromiso ético en la gestión de los recursos, en sociedad con el Estado. Lo hizo luego que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionará la tercerización de los planes sociales y la cantidad de prestaciones pese a que la desocupación se encuentra por debajo de los dos dígitos.

“Han trabajado denodadamente para que la Argentina no explote”, afirmó el jefe de Estado al referirse a las organizaciones sociales, en un discurso que pronunció en el Museo del Bicentenario, donde lanzó el III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023.

Recordó que, cuando llegó al Gobierno, “la verdadera discusión era cuánto tiempo iba a pasar para que haya un estallido social o el primer saqueo”.

“Nada de eso pasó, en gran medida porque las organizaciones sociales estuvieron al lado de los más necesitados. No se llevaron la plata de los vulnerables, los acompañaron, los alimentaron, se asociaron al Estado en la gestión de todo eso; no saben todo lo que hicieron por los derechos humanos”, reflexionó.

Fernández insistió con que los movimientos estuvieron junto al Gobierno “ayudando a contener a los sectores vulnerables, llevando solidaridad y compromiso donde no existía”.

Lanzamos el III Foro Mundial de Derechos Humanos #FMDH23, que se hará en CABA en 2023, a 40 años del retorno de la democracia en la Argentina. Como dijo Adolfo Pérez Esquivel, los DD.HH. son los derechos del pueblo, esenciales para que una sociedad se desarrolle verdaderamente. pic.twitter.com/gV2Bdl2Hse — Alberto Fernández (@alferdez) June 21, 2022

“Quiero agradecérselos, aun cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos”, advirtió y agregó: “Lo que no es bueno es generalizar; no esperen que yo generalice. Mi eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones”.

Ayer, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner remarcó que el Estado debe recuperar “el control y la auditoría de las políticas sociales”, definición en línea con una reciente campaña del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense que recuerda a los destinatarios de programas sociales que tienen el derecho a recibir la totalidad de la prestación.

“El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, es trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que nos den el alta y la baja”, agregó Fernández de Kirchner.

Dirigentes de los movimientos sociales que integran el FdT consideraron que “existe una matriz ideológica antigua que no comprende” el trabajo que cumplen en la actualidad estas agrupaciones y negaron que exista “una tercerización” de parte del Estado en relación a la administración de los planes que perciben los trabajadores desocupados.

De esta forma, los referentes de estos sectores se refirieron a los conceptos formulados por la vicepresidenta y plantearon: “En términos de políticas sociales, el discurso de Cristina marcó aspectos en los que podemos coincidir, como la universalización, pero creemos que le erró al enfoque porque tiene diferencias con algunas organizaciones sociales”.

“Me dolió la estigmatización que hizo de los movimientos sociales “, señaló el referente de Barrios de Pie Somos y subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, en declaraciones a AM 750.

En tanto, Esteban ‘Gringo’ Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), opinó que “hay una matriz de pensamiento que quiere recuperar el pleno empleo, el trabajo bajo patrón con todos los derechos a los cuales adscribimos muchos, Cristina y yo también”.

En este contexto, el Presidente pidió a la dirigencia del Frente de Todos: “Les pido que no cedamos. Sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas y que estemos muy unidos”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, ratificó que “todos están de acuerdo en que los planes sociales deben transformarse en trabajo” formal en el seno del Gobierno, en una entrevista que concedió a El Destape Radio.

También, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois señaló a través de la red social Twitter que “la economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado sino creación heroica de los excluidos”.

> Con información de TÉLAM.

