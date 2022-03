Alberto Fernández: “Hay diablos que aumentan los precios y hay que hacerlos entrar en razón”

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que “hay diablos que aumentan los precios y hay que hacerlos entrar en razón” y apuntó a “llamarlos a la reflexión para que entiendan que el hecho de que tengan una especie de oligopolio no los autoriza” a remarcar los valores, al tiempo que defendió la suba de dos puntos porcentuales para las exportaciones de aceite y harina de soja “para compensar el precio interno del trigo interno”.

En una entrevista concedida al ciclo “Desiguales”, por la Televisión Pública, Fernández dijo que no quiere “quedar bien con Dios y con el diablo” al momento de hablar de la inflación y las responsabilidades al respecto, pero dijo que hay “diablos que aumentan los precios y hay que hacerlos entrar en razón”.

El Presidente señaló que hay “una inflación autoconstruida que tiene mucho que ver el modo en que se concentra la producción de alimentos; hay que llamarlos a la reflexión para que ellos entiendan que el hecho de que tengan una especie de oligopolio no los autoriza a subir los precios”.

Además, enfatizó que “hay un sector del campo que ha tomado una posición político-partidaria” que se opone a las medidas del Gobierno, como el aumento de retenciones en algunos productos, y defendió la suba de dos puntos porcentuales para las exportaciones de aceite y harina de soja “para compensar el precio interno del trigo interno”.

Fernández sostuvo que están “trabajando en medidas” para la contención de la suba de precios, especialmente de los productos de primera necesidad, a través del secretario de Comercio, Roberto Feletti, sobre quien expresó que lo está “haciendo muy bien”.

Esas medidas son la puesta en marcha de fideicomisos para desacoplar los precios internos de las subas internacionales y canastas acordadas de Precios Cuidados, que sumará en abril a pequeños comercios de cercanía, además de retrotraer los precios de 580 productos en supermercados al 10 de marzo, luego de que Comercio Interior detectara “maniobras especulativas” con subas de 14,5% promedio en tres días. Este lunes vence el plazo para que se cumpla la medida de llevar esos precios al 10 de marzo.

“Hablé de la inflación. Esperaba que jueves saliera en el Senado el acuerdo con el Fondo y el viernes llamé a empezar una guerra, en sentido figurado”, recordó el jefe de Estado, frase que generó polémica pero que explicó en ver “cómo la potencian en los medios”.

Habló de una “guerra de ponerle fin a un problema en la Argentina muy grave, que a los que viven del salario más les cuesta”, y sostuvo que la inflación tiene “múltiples causas”.

“Yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo; necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos”, dijo el Presidente, y admitió que la Ley de Abastecimiento “es uno de los medios” para controlar esas alzas.

La guerra entre Rusia y Ucrania “disparó los precios de alimentos y energía, y la Argentina está en una posición casi de privilegio, porque puede vender alimentos al exterior”, aunque alertó que eso “no se convierta un problema para los argentinos”.

“Llevamos una década con dos dígitos de inflación, tenemos que bajarla e ir atacando todas las causas al mismo tiempo”, indicó, y ejemplificó en la idea de buscar “la experiencia Israel y México”, en donde hubo un acuerdo general para solucionar ese problema, y remarcó que el Gobierno “está decidido a que salario le gane a la inflación”.

En tanto, el mandatario reiteró hoy que los planes sociales “tienen que convertirse en trabajo” pero aclaró que debe ser “trabajo formal”.

“Tenemos que recuperar la cultura del trabajo, pero el trabajo formal. La mayoría (de los que reciben planes) trabaja, pero en la informalidad”, explicó.

Para Fernández “hace falta que un mayor número de trabajadores de la economía popular pase a la formalidad, pero hay que darle un marco regulatorio para desarrollarse con un mínimo de seguridad”.

Además, ratificó que acordaron “que las tarifas no pueden aumentar más del 80% del coeficiente de variación salarial, y para los que tienen tarifa social no más de 40%”, y puntualizó que “está haciendo todo lo necesario para garantizar la provisión de gas” en la próxima temporada invernal.

Añadió que “queremos terminar con lo más ineficiente que es subsidiar al más rico. Por eso el primer decil (de la sociedad) termina de recibir subsidios”.

Según el mandatario, la posibilidad de implementar un salario básico universal derivaría en “repensar el sistema de planes” porque “se superponen”.

Aclaró que en la actualidad “el nivel de auxilio del Estado a los sectores más débiles es muy alto” y enfatizó que no dejarán “a los argentinos sin asistencia si lo necesitan”.

Por otra parte, afirmó que mientras sea jefe de Estado hará “todo lo posible para el crecimiento de Aerolíneas Argentinas” como empresa pública, ya que “las líneas privadas van a los lugares turísticos rentables pero no a otros puntos” del país.

Aerolíneas “cuesta, habrá que mejorar su eficiencia”, refirió Fernández, pero advirtió que “Alitalia, Lufthansa, cayeron por la pandemia” y la empresa argentina de bandera se mantuvo en funcionamiento.

Fernández también dijo que el Gobierno nacional tuvo una “firmeza singular” en la negociación finalmente resuelta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y calificó el acuerdo de “inusual” porque “no hay condicionamientos” ni exigencia de “reformas estructurales” de parte de ese organismo.

“Tuvimos firmeza singular con el Fondo”, dijo Fernández, porque “la ortodoxia del Fondo no quería aceptar”, cuando siempre pide “revisar jubilaciones, ver como el Estado gasta o restringir emisión monetaria”, y celebró que “no hay condicionamientos, no hay pedido de reformas estructurales del Estado”.

“Nos sacamos una soga del cuello con el problema del Fondo”, reconoció el mandatario, porque quedaba “absolutamente limitado proyectar hacia el futuro y empezar el camino” que ideó el Gobierno, para considerar que “es un acuerdo inusual”.

Ese convenio sirvió para “acomodar expectativas” y diluir “un riesgo devaluatorio”, expresó el jefe de Estado, y puntualizó que “un default inminente está postergado”.

Fernández recordó que “este año había que pagar U$S 19.000 millones y el año que viene U$S 20.000, y toda esa deuda hoy no está en discusión”, sino que “se comenzará a pagar en cuatro años y medio”, tiempo en el cual se buscará “una mejor distribución del ingreso y un mejor salario real”.

Defendió la gestión del titular de la cartera de Economía, Martín Guzmán, al señalar que “es el ministro del crecimiento del 10%” que tuvo el país el año pasado, y además descartó cambios en el gabinete.

Fernández aclaró que a su criterio el tema del acuerdo con el FMI y los debates internos en el oficialismo “está terminado”; afirmó que “a algunos les gusta más, a otros les gusta menos” ese convenio, “pero hay que seguir adelante”; y sentenció: “Cuando dicen que fui blando, no hubo nada blando”.

“Hablamos y tenemos miradas distintas”, admitió el Presidente, y agregó: “Estoy seguro de que nadie quería el default en el Frente de Todos”.

El debate con el FMI fue “dialogado permanentemente” en el FdT, refirió Fernández, y expresó que “es una decisión que no deja conforme a todos, pero la Presidencia no es un lugar colegiado”.

“Los argentinos me votaron para que decida y el tema está terminado”, respondió, aunque, dijo, “algunos crean legítimamente que se podría haber hecho un mejor acuerdo”.

“No hice nada heroico, hice lo que tenía que hacer como negociador. A mí me votaron para gobernar”, completó.

Fernández aseveró también que “comparte totalmente la idea” de la vicepresidenta Cristina Kirchner “de buscar un gran acuerdo, un contrato social”.

Añadió que las cuestiones sobre las internas en el FdT “son debates que se ponen más en los medios que en la gente, que está preocupada por la inflación y los problemas económicos”.

“No haré nada para que FdT se quiebre, sino para que sigamos trabajando juntos”, enfatizó, y negó que esas diferencias impacten en la gestión sino que “lo que derrama es la cantidad de cosas que escriben los medios”.

“Si hablo con Cristina es porque hablo, si no hablo es porque no hablo, es un tema que nosotros sabemos resolver”, indicó el Presidente sobre la relación con la Vicepresidenta, y amplió: “Podemos tener una diferencia, ni siquiera soy el dueño de la verdad. Hay una clara vocación de que esto no se rompa pero hay una tarea insidiosa de quebrarnos” en referencia a opiniones externas.

