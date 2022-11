Alberto, Cristina, Lula, Evo, Carlotto, Alfonsín y Schiaretti despidieron a Hebe de Bonafini

Dirigentes políticos, sociales, sindicales, personalidades e instituciones del país y el mundo despidieron este domingo a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que falleció a los 93 años en la ciudad de La Plata.

El presidente Alberto Fernández a Bonafini como “una luchadora incansable. Reclamando verdad y justicia junto a las Madres y Abuelas, enfrentó a los genocidas cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección. Con enorme cariño y sincero pesar, la despido. Hasta siempre Hebe”.

El Poder Ejecutivo decretó tres días de duelo nacional y “rinde homenaje a Hebe, su memoria y su lucha que estarán siempre presentes como guía en los momentos difíciles”.

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que Bonafini fue un “símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos y orgullo de la Argentina”.

“Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre”, expresó la Vicepresidenta desde su cuenta de Twitter, tras conocerse su fallecimiento.

En tanto, el presidente electo de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, manifestó su “tristeza” por la muerte de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y afirmó que “su lucha y perseverancia siguen siendo un ejemplo para quienes creen en un mundo más democrático”.

“Recibí con tristeza la noticia del fallecimiento de Hebe de Bonafini, líder de las Madres de Plaza de Mayo, Argentina”, dijo Lula en su cuenta de Twitter.

Añadió que “Hebe dedicó su vida a la lucha por la memoria y la justicia. Defensora de los derechos humanos, ayudó a crear uno de los movimientos democráticos más importantes de América Latina”.

“A Hebe le secuestraron y desaparecieron dos hijos durante la dictadura en Argentina. Con otras madres y familiares de víctimas del (terrorismo de) Estado, encabezó marchas silenciosas por la paz y la justicia”, amplió.

Y sentenció: “Su lucha y perseverancia siguen siendo un ejemplo para quienes creen en un mundo más democrático”.

El expresidente de Bolivia Evo Morales sostuvo que la “lucha incansable e incorruptible contra las dictaduras por memoria, verdad y justicia” de Bonafini es un “ejemplo para las nuevas generaciones”.

“La hermana Hebe vivirá por siempre en la memoria de los trabajadores, pueblos indígenas, dirigentes comprometidos y movimientos sociales de la Patria Grande que marchan unidos con las banderas de defensa de los derechos humanos desde la Plaza de Mayo hasta los confines del mundo”, resaltó el exmandatario boliviano.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó que “es un día muy triste para la Argentina”, al referirse a la muerte de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, de quien dijo que se la va a e extrañar porque “personas así llenan la historia”.

“Siento una enorme tristeza, por supuesto que no somos eternas, pero fuimos compañeras durante 46 años, con dificultades, diferencias, pero unidas por el mismo dolor y en la lucha para tener justicia, por la verdad y para encontrar respuestas”, dijo Carlotto en diálogo con AM750. “Es un día de duelo”, agregó.

En relación a las públicas diferencias que existieron entre ellas, Carlotto apuntó que “no compartía muchas cosas con ella, pero eso no significa que seamos enemigas ni mucho menos, sino que tenemos caminos diferentes pero la lucha y el dolor es el mismo”.

Carlotto recordó que conoció a Bonafini a través de “Chicha” de Mariani, quien vivía muy cerca de Bonafini.

“Cada una de nosotras entró (en la militancia de derechos humanos) cuando le tocó la búsqueda, porque fueron a lo largo de días y años que fueron secuestrando personas, formando centros clandestinos de detención en todo el país, el robo de bebés”, dijo.

“Por eso yo la conocí porque cuando me transformé en una luchadora junto a las Abuelas unos días después de que se forme esa comisión, porque ‘Chicha’ Mariani, que era la que había sufrido la primera pérdida y buscaba a su nietita, vivía a unas cuadras de Hebe, así que estuvimos en su casa más de una vez”, recordó.

La titular de Abuelas se refirió también a los muchos viajes al exterior compartidos con Bonafini al comienzo de su lucha. “Sobre todo viajamos mucho en el exterior para tener ayuda de Naciones Unidas, Consejo Mundial de Iglesias y muchos organismos más de todo el mundo para que se supiera lo que pasaba en Argentina porque los medios acá no los trasmitían”, dijo.

No obstante, “la tarea de Abuelas se bifurcó porque la búsqueda de los nietos no se podría realizar de la misma manera que la de los adultos, sino que teníamos que crear y creamos y dejamos leyes que van a impedir que se roben niños y no se encuentren nunca”.

Carlotto describió a Bonafini como “una mujer fuerte” que “sembró mucho”, y como una líder que siempre “proponía ideas. Es una menos para la lucha, pero su voz va a quedar, su temperamento sembró mucho. Hoy es un día muy triste para la Argentina y hay que respetarla desde el dolor y el silencio”.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, también despidió a Bonafini a través de su cuenta de Twitter: “Las Madres de Plaza de Mayo fueron la expresión de la dignidad argentina en la noche más oscura de la Patria, que fue la dictadura genocida. Lamento la partida de Hebe de Bonafini, fundadora de Madres de Plaza de Mayo”.

Por otro lado, el embajador en España, Ricardo Alfonsín, también despidió a Bonafini. “Fue una luchadora inquebrantable contra la atroz dictadura y una incansable defensora de los DD HH. Que en paz descanse Hebe. Una abrazo muy grande a su familia, amigos y compañeros de lucha”, señaló a través de su cuenta en Twitter.

En tanto, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora despidieron destacaron que con la histórica dirigente las unía su “común y continua tarea contra la desaparición forzada y sus responsables”.

“Ponemos nuestro corazón al lado del dolorido corazón de todas las Madres ante la muerte de Hebe Bonafini. No ha unido a ella nuestra común y continua tarea contra la desaparición forzada y sus responsables inmediato y mediatos, más allá de cualquier discrepancia”, señaló la organización en un comunicado.

“Continuar con nuestra lucha es el mejor homenaje que podemos rendirle”, subrayó la organización.

Por su parte, la red nacional de HIJOS definió a Bonafini como “la madre de todes” y una “compañera incansable que a través de su tenacidad y coherencia marcó el camino de la lucha”.

“Aprendimos a caminar con Hebe y las Madres, a luchar por lo imposible”, dijeron y añadieron: “Nunca especuló, nunca traicionó, siempre se enfrentó al poder denunciando las injusticias y desigualdades ante cualquier gobierno”.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, publicó: “Profundo dolor por la partida de una gran luchadora por los derechos humanos de nuestro país y símbolo de la lucha colectiva e inclaudicable por la recuperación de la democracia. Hasta siempre Hebe”.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, hijo de desaparecidos, expresó desde sus redes: “Despedimos con inmensa tristeza a una Madre en lucha permanente por la defensa de los Derechos Humanos. Gracias Hebe querida por tu rebeldía incansable, por tu militancia furiosa y popular. Te vamos a extrañar”.

En tanto, el titular de Educación, Jaime Perczyk, evocó: “Entra en la inmortalidad una abanderada de los derechos humanos que convirtió el dolor en una vida de lucha”.

A su vez, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, expresó: “Luchadora incansable por los Derechos Humanos. La desaparición forzada de dos de sus hijos la llevó a transformarse en un símbolo de la lucha por la verdad, la justicia y la memoria”.

“Querida Viejita, solo Dios sabe cuánto te he querido, lo que hemos hecho juntos y la estela que dejás. Nervio y motor de una lucha sin fin pero, sin venganza. Luchadora de mil batallas a la que Dios le eligió este día, el de la Soberanía. Que Dios te bendiga. Se me rompe el alma”, expresó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El ministro de Justicia, Martín Soria, destacó la “valentía, dignidad y tenacidad” con que Bonafini enfrentó a la dictadura. “Te erigieron como una de las máximas promotoras de nuestra democracia y una referencia ineludible para la consolidación de los DDHH. Ese es tu enorme legado para los argentinos/as”, subrayó.

El mandatario riojano, Ricardo Quintela, destacó que Bonafini “mantuvo por muchos años la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia” y que “la recordaremos por su incansable lucha, por la defensa de los derechos humanos y por su pedido de Nunca Más. Acompañamos a toda su familia”.

“Compartimos nuestro profundo dolor por el fallecimiento de Hebe de Bonafini, una mujer comprometida, resiliente y valiente, que supo transformar el dolor de madre en lucha por la memoria, la verdad y la justicia. A su familia y compañeras de Madres, un fuerte abrazo”, publicó el sanjuanino Sergio Uñac.

Para el mandatario catamarqueño, Raúl Jalil, la referente de Madres fue “una gran luchadora y defensora de los derechos humanos y de los ideales que tanto hacen falta en estos momentos”.

EN CÓRDOBA

Transformarte el dolor, la ausencia y el miedo en amor, convicciones, ejemplo y lucha.

Hasta siempre Hebe!!!! pic.twitter.com/FCkkylGjPS — Martín Gill (@martinrgill) November 20, 2022

Hebe, tu ausencia se va a notar, no dejaste de luchar ni el ultimo día de tu vida. Gracias por tu ejemplo y tu perseverancia. Nos enseñaste que nunca hay que rendirse en la lucha por la dignidad, los derechos humanos y la soberanía nacional. Te amamos para siempre. pic.twitter.com/pzdGFJsnyz — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) November 20, 2022

Símbolo de lucha y coraje. Hebe serás siempre la Madre de muchas generaciones. Gracias por tu amor, ejemplo y patriotismo. pic.twitter.com/1PCMKD0Dtx — Carlos Caserio (@CaserioCarlos) November 20, 2022

Hasta la victoria siempre Hebe querida! Gracias por tu lucha y amor, siempre en nuestros corazones 🤍 pic.twitter.com/mz6enT7JvK — Pablo Carro (@PabloCarroOk) November 20, 2022

Se nos fue Hebe, emblema de nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo, luchadora incansable, fiel al proyecto nacional y popular que sin medias tintas iba para adelante contra viento y marea. HLVS Hebe!!! pic.twitter.com/xBfa0pFhZ3 — Pablo Martín Tissera (@Pablotisseraok) November 20, 2022

> Con información de TÉLAM.

